كرة اليد، فرص تأهل المنتخبات العربية للدور الرئيسي من كأس الأمم الأفريقية

كرة اليد، يسدل الستار اليوم السبت، على منافسات دور المجموعات من بطولة كأس الأمم الأفريقية، المقامة حاليا في رواندا بمشاركة 16 منتخبا، وتستمر حتى يوم 31 يناير الجاري.

وتشهد بطولة كأس الأمم الأفريقية مشاركة 4 منتخبات عربية وهي مصر وتونس والجزائر والمغرب.

مصر تضمن التأهل

البداية مع منتخب مصر والذي ضمن التأهل للدور الرئيسي بعد أن وصل رصيده إلى 4 نقاط من الفوز في الجولتين الأولى والثانية أمام الجابون وأنجولا، ويتبقى له مواجهة وحيدة أمام أوغندا.

الجزائر في اختبار صعب

أما المنتخب الجزائري، فيحتاج للفوز في مباراة اليوم أمام منتخب زامبيا من أجل حسم تذكرة التأهل للدور الرئيسي، بعد أن خسر مباراته الأولى أمام نيجيريا، وفاز في المواجهة الثانية أمام رواندا.

تونس إلى الدور الرئيسي

أما منتخب تونس فضمن التأهل للدور الرئيسي بعد أن حقق الفوز في الجولتين الأولى والثانية أمام الكاميرون وغينيا، ويتبقى له مواجهة وحيدة اليوم أمام منتخب كينيا.

المغرب في موقف حرج

وفي المجموعة الرابعة، يواجه منتخب المغرب ظروف صعبة من أجل التأهل للدور الرئيسي، بعد أن فاز في مباراته الأولى على منتخب بنين، قبل أن يخسر المواجهة الثانية أمام منتخب الرأس الأخضر، ليجد نفسه في حاجة للفوز في مباراته اليوم الكونغو برازفيل من أجل خطف تذكرة التأهل.

ترتيب مجموعات كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد

وفيما يلي ترتيب المجموعات قبل مباريات اليوم:

المجموعة الأولى:

1- نيجيريا | 4 نقاط

2- الجزائر | نقطتان

3- رواندا | نقطتان

4- زامبيا | بدون نقاط

المجموعة الثانية:

1- مصر | 4 نقاط

2- الجابون | نقطتان

3- أنجولا | نقطتان

4- أوغندا | بدون نقاط

المجموعة الثالثة:

1- تونس | 4 نقاط

2- غينيا | نقطتان

3- الكاميرون | نقطتان

4- كينيا | بدون نقاط

المجموعة الرابعة:

1- كاب فيردي | 4 نقاط

2- المغرب | نقطتان

3- الكونغو برازفيل | نقطتان

4- بنين | بدون نقاط

مباريات اليوم في كأس الأمم الأفريقية

وتقام اليوم منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد.

ويأتي موعد المباريات كالتالي:

بنين × كاب فيردي - 11 ظهرا

أوغندا × مصر - 1 ظهرا

زامبيا × الجزائر - 3 عصرا

المغرب × الكونغو برازفيل - 3 عصرا

أنجولا × الجابون - 5 مساء

كينيا × تونس - 5 مساء

نيجيريا × رواندا - 7 مساء

غينيا × الكاميرون - 7 مساء

