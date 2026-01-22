كرة اليد، موعد مباراة مصر المقبلة في كأس الأمم الأفريقية برواندا

الخميس 22 يناير 2026
كرة اليد، يستعد المنتخب الوطني لكرة اليد بقيادة المدير الفني الإسباني تشافي باسكوال، لمواجهة منتخب أوغندا في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية، المقامة حاليا في رواندا.

وتقام مباراة مصر وأوغندا يوم السبت المقبل، وتنطلق صافرتها في الـ1 ظهرا بتوقيت القاهرة.

وحقق المنتخب الوطني لكرة اليد فوزا هاما على نظيره منتخب أنجولا بنتيجة (41-28)، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات.

وكان الشوط الأول قد انتهى لصالح منتخب مصر بنتيجة (18-13).

وكان المنتخب الوطني قد حقق فوزًا كبيرًا في الجولة الأولى من دور المجموعات أمام منتخب الجابون بنتيجة (36-25).

ويشارك منتخب مصر في البطولة ضمن المجموعة التي تضم منتخبات الجابون وأنجولا وأوغندا.

ترتيب مجموعة منتخب مصر

ويتصدر منتخب مصر حاليا صدارة ترتيب المجموعة الثانية بـ4 نقاط، من الفوز أمام الجابون وأنجولا، ويتبقى له مواجهة وحيدة أمام أوغندا.

ويأتي ترتيب مجموعة منتخب مصر كالتالي:

1- مصر | 4 نقاط

2- أنجولا | نقطتان

3- الجابون | نقطتان

4- أوغندا | بدون نقاط

قائمة منتخب كرة اليد

وتضم قائمة منتخب مصر لكرة اليد كلًّا من: محمد علي، محمد عصام الطيار، عبد الرحمن حميد، أكرم يسري، محمد أوكا، أحمد هشام سيسا، محمد مؤمن صفا، يحيى خالد، مهاب سعيد، علي زين، أحمد هشام دودو، نبيل شريف، هشام صلاح، إبراهيم المصري، أحمد عادل، ياسر سيف، محمود عبدالعزيز “جدو”، يحيى الدرع، وسيف الدرع.

ومن المقرر أن يخوض المنتخب الوطني 3 مباريات في الدور الأول (دور المجموعات)، مواعيدها كالتالي:

جدول مباريات منتخب كرة اليد في كأس الأمم الأفريقية

دور المجموعات:
مصر × الجابون – 21 يناير | انتهت بفوز الفراعنة
مصر × أنجولا – 22 يناير | انتهت بفوز الفراعنة
مصر × أوغندا – 24 يناير | 13:00

تذاع جميع مباريات المنتخب مباشرة على قنوات أون سبورت.

