الثلاثاء 08 أكتوبر 2024
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محافظات

محافظ القليوبية يزور رئيس محكمة جنوب بنها الابتدائية والمحامي العام

محافظ القليوبية خلال
محافظ القليوبية خلال الاجتماع، فيتو

 قام المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية بزيارة لمحكمة جنوب بنها الابتدائية بحي غرب شبرا الخيمة  لتقديم التهنئة المستشار محمد معوض رئيس محكمة جنوب بنها الابتدائية والمستشار كريم فرج المحامي العام، رافقه خلال الجولة اللواء عبدالله عاشور السكرتير العام المساعد والمشرف على مدينة شبرا الخيمة وحي شرق شبرا الخيمة وخالد العرفي رئيس حي غرب شبرا الخيمة.

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 وأتسم اللقاء بين محافظ القليوبية المستشارين بالود والحب حول وضع القضاء المصري اتجاه المواطن كما أكد محافظ القليوبية على أهمية تحقيق العدالة في نواحي الحياة حتى يشعر المواطن بهيبة الدولة واحترام الدولة له،متمنيا لهم كل التوفيق والنجاح في منصبهم الجديد وفي نهاية الزيارة توجّه المحافظ بالشكر الخاص الي المستشارين ومجهوداتهم الفعالة تجاه الوطن والمواطنين لتحقيق العدالة على أرض مصر عامة وأرض القليوبية خاصة.

وأشار المحافظ إلى أن التعاون بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية هو أساس بناء مجتمع قوي ومستقر، مؤكدًا أن المحافظة ستعمل على تذليل كافة العقبات التي قد تواجه القضاء، وتوفير كافة الإمكانيات المادية والبشرية اللازمة لخدمة المواطنين.

لقاء محافظ القليوبية والمحامي العام 

ومن جانبه، أعرب المستشار محمد معوض رئيس المحكمة عن شكره وتقديره لمحافظ القليوبية على دعمه المتواصل للقضاء، مؤكدًا أن هذا الدعم يساهم في رفع كفاءة الأداء القضائي وتحقيق العدالة الناجزة.


وأكد المستشار كريم فهمي المحامي العام أن النيابة العامة ستواصل جهودها في مكافحة الجريمة والحفاظ على الأمن والاستقرار، مشيرًا إلى أن التعاون بين النيابة العامة والمحافظة سيساهم في تحقيق المزيد من الإنجازات في مجال العدالة الجنائية.


وتناول اللقاء عددًا من الموضوعات الهامة، منها تطوير البنية التحتية للمحاكم حيث تم التأكيد على أهميتها لتوفير بيئة عمل مناسبة للقضاة والموظفين، وتسهيل إجراءات التقاضي على المواطنين كما تم بحث سبل الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في تطوير العمل القضائي، وتسريع إجراءات التقاضي، كما تم التأكيد أيضا على أهمية تدريب وتأهيل القضاة والموظفين لتطوير قدراتهم ومهاراتهم.


وفي ختام اللقاء، أكد المحافظ على أن المحافظة ستواصل العمل على توفير كافة الخدمات للمواطنين، وتقديم الدعم الكامل للقضاء لضمان تحقيق العدالة الناجزة.

 

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المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية المهندس ايمن عطية حي غرب شبرا الخيمة حي شرق شبرا الخيمة غرب شبرا الخيمة محافظ القليوبية

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