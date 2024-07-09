قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، بالسجن المشدد 15 سنة لعاملين بسوق العبور لشروعهما في قتل شخص بسلاح أبيض، وذلك إثر خلاف بينهم، بدائرة قسم الخصوص بمحافظة القليوبية.



محاكمة متهمين بقتل شخص بالقليوبية

تضمن أمر الإحالة في القضية رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٢٤ جنايات قسم أول: والمقيدة برقم ٤٩٥ لسنة ٢٠٢٤ كلي جنوب بنها، تتهم النيابة العامة كلا من "أحمد م م ع" ٢٧ سنة - عامل بسوق العبور - مقيم العبور الحي الأول، و"رجب م م ع" ٢٩ سنة - عامل بسوق العبور - مقيم العبور الحي الأول، لأنه في ٢٠٢٤/٢/٢ بدائرة قسم شرطة أول العبور - محافظة القليوبية شرعا في قتل المجني عليه "عباس علي عباس" عمدًا بغير سبق اصرار او ترصد علي إثر خلفًا بينهم وما أن شاهده حتى افتعل معه مشاجرة على إثرها سدد له المتهم الأول ضربة واحدة مستخدما السلاح الأبيض محل الاتهام الثاني، واستقرت بوجهه فأحدثت إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق وسدد له المتهم الثاني ضربتين مستخدما السلاح الأبيض محل الاتهام الثاني واستقروا بالبطن فأحدثت إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق قاصدين من ذلك إزهاق روحه وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، إلا أن أثر جريمته قد خاب لسبب لادخل لإرادته به وهو مداركة المجني عليه إصابته بالعلاج وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

السيطرة علي مشاجرة بالقليوبية

وتابع أمر الإحالة أحرزا سلاح أبيض (مطواه، مشرط) دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية على النحو المبين بالتحقيقات.

وأكد "عباس ع " ٣٦ سنة - عامل - مقيم في الحي الأول - العبور - القليوبية - بأنه إثر خلفًا بينهم وما أن شاهداه حتى افتعلا معه مشاجرة على إثرها سدد له المتهم الأول ضربة واحدة مستخدما السلاح الأبيض محل الاتهام الثاني واستقرت بوجهه فأحدثت إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق وسدد له المتهم الثاني ضربتين مستخدما السلاح الأبيض محل الاتهام الثاني واستقروا بالبطن فأحدثت إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق قاصدين من ذلك إزهاق روحه.

وأشارت تحريات ملازم أول "ع ا"- ٢٥ سنة معاون مباحث قسم شرطة أول العبور - قد توصلت إلى صحة ما جاء بأقوال الشاهد الأول وعزي قصد المتهمين من ذلك إزهاق روحه.

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