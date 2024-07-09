الثلاثاء 09 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

المشدد 15 سنة لعاملين بسوق العبور لشروعهما في قتل شخص

جنايات شبرا الخيمة،
جنايات شبرا الخيمة، فيتو

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، بالسجن المشدد 15 سنة لعاملين بسوق العبور لشروعهما في قتل شخص بسلاح أبيض، وذلك إثر خلاف بينهم، بدائرة قسم الخصوص بمحافظة القليوبية.


محاكمة متهمين بقتل شخص بالقليوبية

تضمن أمر الإحالة في القضية رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٢٤ جنايات قسم أول: والمقيدة برقم ٤٩٥ لسنة ٢٠٢٤ كلي جنوب بنها، تتهم النيابة العامة كلا من "أحمد م م ع" ٢٧ سنة - عامل بسوق العبور - مقيم العبور الحي الأول، و"رجب م م ع" ٢٩ سنة - عامل بسوق العبور - مقيم العبور الحي الأول، لأنه في ٢٠٢٤/٢/٢ بدائرة قسم شرطة أول العبور - محافظة القليوبية شرعا في قتل المجني عليه "عباس علي عباس" عمدًا بغير سبق اصرار او ترصد علي إثر خلفًا بينهم وما أن شاهده حتى افتعل معه مشاجرة على إثرها سدد له المتهم الأول ضربة واحدة مستخدما السلاح الأبيض محل الاتهام الثاني، واستقرت بوجهه فأحدثت إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق وسدد له المتهم الثاني ضربتين مستخدما السلاح الأبيض محل الاتهام الثاني واستقروا بالبطن فأحدثت إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق قاصدين من ذلك إزهاق روحه وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، إلا أن أثر جريمته قد خاب لسبب لادخل لإرادته به وهو مداركة المجني عليه إصابته بالعلاج وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

 

السيطرة علي مشاجرة بالقليوبية 
وتابع أمر الإحالة أحرزا سلاح أبيض (مطواه، مشرط) دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية على النحو المبين بالتحقيقات.

وأكد "عباس ع " ٣٦ سنة - عامل - مقيم في الحي الأول - العبور - القليوبية - بأنه إثر خلفًا بينهم وما أن شاهداه حتى افتعلا معه مشاجرة على إثرها سدد له المتهم الأول ضربة واحدة مستخدما السلاح الأبيض محل الاتهام الثاني واستقرت بوجهه فأحدثت إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق وسدد له المتهم الثاني ضربتين مستخدما السلاح الأبيض محل الاتهام الثاني واستقروا بالبطن فأحدثت إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق قاصدين من ذلك إزهاق روحه.

وأشارت تحريات ملازم أول "ع ا"- ٢٥ سنة معاون مباحث قسم شرطة أول العبور - قد توصلت إلى صحة ما جاء بأقوال الشاهد الأول وعزي قصد المتهمين من ذلك إزهاق روحه.

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

جنايات شبرا الخيمة جنايات شبرا شبرا الخيمة سوق العبور محافظة القليوبية محكمة جنايات شبرا الخيمة محكمة جنايات شبرا

مواد متعلقة

محافظ القليوبية يبحث مقترح إنشاء مطلع الطريق الزراعي القاهرة -اسكندرية ببنها

محافظ القليوبية خلال الاحتفال بالسنة الهجرية: اللهم أعدها بالخير تحت قيادة السيسي

محافظ القليوبية يكلف بإزالة الإشغالات ورفع القمامة في طوخ

اليوم جنايات المنصورة تنظر قضية خطف شاب تحت تهديد السلاح

الأكثر قراءة

كهرباء الإسكندرية تكشف حقيقة وقف خطة تخفيف الأحمال

مدبولي: بعض الموظفين يعطلون تنفيذ قرارات مجلس الوزراء

بيان عاجل للحكومة بشأن انسحاب شركة سيمنز من تشغيل أكبر محطتين للكهرباء في مصر

نتيجة الدبلومات الفنية 2024 بالاسم ورقم الجلوس خلال ساعات

رئيس الوزراء يزف بشرى سارة بشأن تأجير المستشفيات الحكومية

رئيس الوزراء يكشف مفاجأة بشأن وقف تخفيف أحمال الكهرباء

مصلحة الجمارك تكشف حقيقة الإفراج عن 10 آلاف سيارة مستوردة كل شهر

زيادة الأسعار وقطع الكهرباء ومصير المستشفيات الحكومية، مدبولي يجيب عن أسئلة تثير قلق المواطنين، ويحسم الحديث عن شهادة وزير التربية والتعليم

منوعات

المزيد

عادات استحمام غريبة يمارسها الملك تشارلز وأفراد العائلة المالكة

الدنيا حظوظ، عجوز أمريكية تأخرت طائرتها ففازت بـ5 ملايين دولار (صورة)

تصميم أول نموذج لفأر مزود بجهاز مناعة بشري يشبه الإنسان

لحظة تحبس الأنفاس، طائرة تفقد عجلة أثناء إقلاعها (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

البلطي يتراجع 10 جنيهات، أسعار الأسماك اليوم في سوق العبور

10 شروط للقبول فى المعاهد الفنية الصحية الشرطية، تعرف عليها

أسعار الفاكهة اليوم، انخفاض سعر الشمام والعنب في سوق العبور

أسعار الخضراوات اليوم، ارتفاع البطاطس والبامية في سوق العبور

المزيد
ads

انفوجراف

وفاة أحمد رفعت تعصف بمجلس مودرن سبورت (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

آيتا الليل والنهار، تفسير الشيخ الشعراوي للآية 44 بسورة النور (فيديو)

يكفر ذنوب سنة ماضية، تعرف على موعد صيام تاسوعاء وعاشوراء 2024

ما حكم التثويب في غير أذان الفجر؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية