الهداف التاريخي للدوري الإنجليزي منتقدا ليفربول ومحمد صلاح: اقفتقدوا غريزة الحسم

شنّ آلان شيرر، أسطورة نيوكاسل، الهداف التاريخي للدوري الإنجليزي، هجومًا على خط دفاع ليفربول، عقب الخسارة التي تعرض لها الفريق أمام بورنموث بنتيجة 3-2، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفي تصريحات نقلتها شبكة بي بي سي سبورت، أكد شيرر أن مستوى ليفربول شهد تراجعًا ملحوظًا، قائلًا: «لقد تراجع مستوى ليفربول، وكان من السهل جدًا اللعب ضدهم، خاصة على الصعيد الدفاعي»، مؤكدا أن الهدف الأول لبورنموث كشف عن أخطاء دفاعية لا تُصدق.

وأضاف أن فيرجيل فان دايك يتحمل جزءًا كبيرًا من المسئولية، حيث كان عليه إبعاد الكرة أو التصدي لها بشكل أفضل، مؤكدا أن المشاكل لا تتوقف عند فان دايك فقط، بل تمتد إلى تحركات الظهيرين وخط الوسط، معتبرًا أن غياب التركيز وسوء التمركز ساهما في استقبال الأهداف.

ولم يَسلم النجم المصري محمد صلاح من انتقادات شيرر، الذي تساءل عن غياب غريزة الحسم لدى هجوم ليفربول، مؤكدًا أن الفريق وصل إلى مواقع تهديفية جيدة لكنه أهدر العديد من الفرص السهلة.

وقال: «أتساءل أين ذهبت غريزة الحسم؟ سجلوا من كرات ثابتة، لكنهم أضاعوا فرصًا محققة، وهذا يعكس حالة من التراخي».

بورنموث يخطف فوزا قاتلا من ليفربول 3-2 بالدوري الإنجليزي

سقط فريق ليفربول في فخ الخسارة بنتيجة 2-3، على يد نظيره بورنموث، في المباراة التي جمعتهما على ملعب "فيتاليتي"، مساء اليوم السبت ضمن لقاءات الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي موسم 2025-2026.

أهداف مباراة ليفربول وبورنموث

وكان إيفانيلسون قد سجل الهدف الأول لبورنموث في الدقيقة 27، قبل أن يضاعف أليكس خيمينيز النتيجة في الدقيقة 33، وقلص فان دايك النتيجة بتسجيله الهدف الأول لليفربول في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للشوط الأول.

وسجل سوبوسلاي هدف تعادل ليفربول في شباك بورنموث في الدقيقة 80 من صناعة الملك المصري محمد صلاح.

وفي الدقيقة الأخيرة من المباراة سجل بورنموث هدف الفوز والنقاط الثلاثة عن طريق أمين عدلي.

تشكيل ليفربول أمام بورنموث

وشهد تشكيل ليفربول تواجد محمد صلاح قائد المنتخب الوطني أساسيًّا وأكلم اللقاء حتى نهايته.

وجاء التشكيل الأساسي للمباراة كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: جيريمي فريمبونج، جو جوميز، فيرجيل فان دايك، ميلوس كيركيز.

خط الوسط: ريان جرافنبيرخ، ماك أليستر، دومينيك سوبوسلاي.

خط الهجوم: محمد صلاح، كودي جاكبو، فلوريان فيرتز.

تشكيل بورنموث أمام ليفربول

فيما جاء تشكيل بورنموث أمام ليفربول كالتالي:

مباراة ليفربول وبورنموث في الدوري الإنجليزي

بهذه النتيجة يمتلك ليفربول 36 نقطة بالمركز الرابع في جدول الدوري، في حين أن بورنموث لديه 30 نقطة ويحتل المركز الثالث عشر.

