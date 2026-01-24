حملات تموينية مكثفة تضبط 61 مخالفة متنوعة في قنا

18 حجم الخط

أكد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، استمرار حملات التفتيش بمديرية التموين والتجارة الداخلية بقنا، لضبط حركة الأسواق وتأمين احتياجات المواطنين من السلع الأساسية، في القرى والمدن، لضمان مطابقتها للمواصفات الصحية والتموينية، ضمن خطة المحافظة لضبط الأسواق والمخالفات التموينية.

وأشار محافظ قنا، إلى أن مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة قنا، برئاسة حسن القط، وكيل الوزارة، شنت حملات تموينية مكثفة على الأسواق بمدن ومراكز المحافظة، شملت جولات تفتيشية موسعة، على المخابز البلدية والسياحية، لضمان جودة الرغيف، بالإضافة إلى متابعة مستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود، لضمان توافر المواد البترولية والالتزام بالأسعار المقررة.

وأوضح محافظ قنا، أن الحملات أسفرت عن تحرير عدد من المحاضر التموينية، حيث تم ضبط تجميع سلع تموينية بمركز دشنا، من زيت طعام وغيرها من السلع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

حملات تموينية متنوعة علي المحال في قنا

ولفت محافظ قنا، إلى قيام حملة بإشراف ممدوح عباس، رئيس مركز ومدينة فرشوط، وقيادة الدكتور عثمان مدكور، نائب رئيس المركز، لضبط الشارع العام ومنع الافتراش بمنتصف الطريق، إلى جانب المرور على المحلات التجارية والمخابز، للتأكد من المرخص منها وغير المرخص، ومتابعة الالتزام بالاشتراطات الصحية والقانونية.

وشارك في الحملة، إدارات المتابعة، والإشغالات، والبيئة، والصحة، والتموين، والطب البيطري، ومكتب العمل، والتي أسفرت عن تحرير 10 محاضر لعدم حمل شهادات صحية، وإعدام أسماك لتغير الخواص الطبيعية، وكبدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وعصائر وزيوت غير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم تحرير 5 إنذارات لعدم تحرير عقود عمل، ومحاضر صلاحية، وفواتير مجهولة المصدر، وعدم إعلان.

وتابع عبدالحليم، أنه في مركز نقادة، تم تحرير عدد من المحاضر التموينية لعدم الاحتفاظ بالفواتير، وضبط خلالها زبدة وسجائر، فيما شهد مركز فرشوط تحرير عدة محاضر لعدم الاحتفاظ بالفواتير أيضًا، وتم ضبط سكر، ودقيق فاخر بأوزان مختلفة.

وأضاف محافظ قنا، أن نتائج الحملات شملت أيضًا تحرير15 محضرًا لعدم الإعلان عن الأسعار، 3 محاضر لعدم وجود قائمة بدال تموين، محاضر لعدم وجود قائمة تشغيل، 4 محاضر لعدم نظافة أدوات العجن، 7 محاضر خبز غير مطابق للمواصفات، ليبلغ إجمالي عدد المخالفات 61 مخالفة تموينية متنوعة.

وشدد محافظ قنا، استمرار الحملات الرقابية بشكل يومي، والتصدي لكافة أشكال الغش والتلاعب بالسلع التموينية، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين، وذلك حرصًا على حماية المواطنين وضبط الأسواق.

