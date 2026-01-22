نبش قبر والده، القبض على عامل في قنا

18 حجم الخط

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا القبض على عامل بتهمة نبش القبور واستخراج جثمان والده ونقله إلى مقبرة بناها في منزله بمنطقة الخربة بقرية الأشراف القبلية في مركز قنا.

تفاصيل الواقعة بقنا

البداية كانت عندما تلقت مديرية أمن قنا إخطارًا من مركز شرطة قنا، يفيد بتداول فيديو يظهر خلاله بناء مقبرة داخل منزل في منطقة الخربة قرية الأشراف القبلية التابعة لدائرة المركز.

وبعد الفحص تبين أن عاملا بنى مقبرة لأسرته داخل حوش منزله المقيم بداخله مع أسرةن وأخرج جثمان والده من قبره الأساسي ونقله بالمقبرة التي بناها بمنزله، وجارٍ التأكد من نقل الجثمان.

تم ضبط المتهم وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

