محافظ قنا: الكشف على 473 مواطنا في قافلة طبية مجانية بقرية البحري قمولا بنقادة

18 حجم الخط

أعلن الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، أنه تم تنظيم قافلة طبية مجانية، بقرية البحري قمولا التابعة لمركز ومدينة نقادة، والتي استمرت على مدار يومين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، للاهتمام بصحة المواطنين، وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة للفئات الأولى بالرعاية في القرى والنجوع.

قوافل طبية في قري قنا الأكثر احتياجا

وأوضح محافظ قنا، أن القافلة تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وإشراف الدكتور أحمد صادق، وكيل وزارة الصحة بقنا، في إطار حرص المحافظة على تقديم خدمات الرعاية الصحية، وتكثيف الخدمات الطبية في القرى والأماكن النائية.

وأضاف المحافظ، أن القافلة تنسيقًا ميدانيًا بإشراف المهندس ياسر حمادي، رئيس مركز ومدينة نقادة، وأحمد البتيتي، رئيس القرية، لضمان تذليل كافة العقبات اللوجستية لأعضاء القافلة، وتوفير سبل الراحة للمواطنين المترددين للاستفادة من الخدمات المقدمة بشكل مجاني.

حيث ضمت القافلة، نخبة من الأطباء المتخصصين، لتقديم خدمات علاجية متكاملة، شملت 9 تخصصات ضمت النساء والتوليد، طب الأطفال، الجراحة العامة، الرمد (عيون)، الباطنة، العظام، الجلدية، والأسنان، بجانب تقديم استشارات وخدمات تنظيم الأسرة.

وتمكنت القافلة، من تقديم خدماتها إلى قرابة 473 مواطنا، مع صرف الأدوية والمستلزمات العلاجية بالمجان، بالإضافة إلى توعوية المواطنين حول طرق الوقاية من الأمراض المزمنة وأهمية الكشف المبكر.

وأكد محافظ قنا، على أن المحافظة مستمرة في إطلاق مثل هذه القوافل الطبية بصفة دورية، ضمن خطة متميزة لمديرية الصحة بقنا، لضمان تقديم الخدمة الصحية لجميع المناطق النائية والمحرومة، مشيرًا إلى أهمية العمل على دعم صحة المواطنين، باعتبارهم الركيزة الأساسية للتنمية الشاملة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.