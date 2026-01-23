الجمعة 23 يناير 2026
محافظات

محافظ قنا يأمر بإغلاق فتحة أسفل كوبري نجع حمادي لسلامة المواطنين

قنا، فيتو
قنا، فيتو
وجه الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، تعليماته للمسئولين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، بإشراف حسين الزمقان، رئيس المركز، بإغلاق فتحات أسفل كوبري نجع حمادي العلوي، عقب ورود شكاوى من المواطنين.


وأوضح حسين الزمقان، رئيس مركز ومدينة نجع حمادي، أن الشكاوى تضمنت تواجد بعض أصحاب السلوكيات السلبية، وتخوف المارة من تعرضهم للأذى، وبناء على ذلك تم تنفيذ تعليمات محافظ قنا، بسرعة التعامل مع هذه الشكوى وغلق كافة الفتحات الموجودة.

تعليمات مشددة بشأن كوبري نجع حمادي للحفاظ على المواطنين


وأضاف الزمقان، أنه بناء على توجيهات محافظ قنا، بشأن مدخل الكوبري من ناحية النيل، تم اعتماد المقايسة اللازمة من الري وحماية النيل، واعتماد محافظ قنا المبلغ المطلوب للعمل على علاج الهبوط، وعودة فتح الطريق مرة أخرى.


وتابع، أن محافظ قنا، شدد على ضرورة العمل على ضبط الشارع الحمادي، والاستجابة السريعة للمشاكل والشكاوى الواردة من المواطنين عبر كافة القنوات الرسمية، أو على مواقع التواصل الاجتماعي، من أجل الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.

محافظ قنا: دعم جهود الدولة في توفير فرص عمل وتدريب فعال للشباب بالتعاون مع "شغلني"

صرح الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، أنه تم توجيه القيادات التنفيذية بالتعاون الكامل مع شركة "شغلني"، باعتبارها شريكًا في دعم المبادرات التنموية والمجتمعية التي تستهدف رفع كفاءة الموارد البشرية بالمحافظة وتعزيز فرص التدريب.

حيث عقد اجتماعًا موسعًا بحضور الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، واللواء سامي علام، سكرتير عام محافظة قنا، وعمر محمد عمرو، رئيس مجلس إدارة شركة شغلني للتوظيف، وسمية حسن، مدير إدارة تشغيل الشباب، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، لتفعيل التعاون مع مؤسسات المجتمع المحلي والجهات التعليمية والشبابية لتنفيذ برامج تدريب وتشغيل، وذلك من خلال المشروع المشترك بين شركة شغلني للتوظيف، ومؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية ومؤسسة التعليم من أجل التوظيف.

الجريدة الرسمية