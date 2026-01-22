محافظ قنا: دعم جهود الدولة في توفير فرص عمل وتدريب فعال للشباب بالتعاون مع "شغلني"

18 حجم الخط

صرح الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، أنه تم توجيه القيادات التنفيذية بالتعاون الكامل مع شركة "شغلني"، باعتبارها شريكًا في دعم المبادرات التنموية والمجتمعية التي تستهدف رفع كفاءة الموارد البشرية بالمحافظة وتعزيز فرص التدريب.

حيث عقد اجتماعًا موسعًا بحضور الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، واللواء سامي علام، سكرتير عام محافظة قنا، وعمر محمد عمرو، رئيس مجلس إدارة شركة شغلني للتوظيف، وسمية حسن، مدير إدارة تشغيل الشباب، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، لتفعيل التعاون مع مؤسسات المجتمع المحلي والجهات التعليمية والشبابية لتنفيذ برامج تدريب وتشغيل، وذلك من خلال المشروع المشترك بين شركة شغلني للتوظيف، ومؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية ومؤسسة التعليم من أجل التوظيف.

وأوضح محافظ قنا، أنه تم توقيع بروتوكول تعاون بين المحافظة، وشركة شغلني للتوظيف، والذي يسعى إلى تنفيذ عدد من الأنشطة والبرامج الموجهة لشباب المحافظة، عبر قيام المحافظة بالتنسيق ما بين الجهات المعنية وشركة شغلني للتوظيف.

ولفت محافظ قنا، إلى أن البروتوكول يهدف إلى دعم جهود الدولة في توفير فرص عمل وتدريب فعالة للشباب داخل محافظة قنا، وتوفير بيئة مناسبة للتدريب العملي في القطاعات الحيوية مثل السياحة، الفندقة، والصناعات البحرية للشباب بالمجان.

وأشار محافظ قنا، إلى أن البروتوكول يهدف لتعزيز مجالات التعاون، وتشمل قيام بالتعاون مع الطرف الثاني في مشروعه مع مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، ومؤسسة التعليم من أجل التدريب والتشغيل (EFE)، وذلك من خلال التنسيق مع الجهات ذات الصلة.

وتابع عبدالحليم، إلى أن ذلك سيتم عبر تنفيذ عدد من الإجراءات، من بينها منح التصاريح اللازمة لوضع اللافتات الدعائية، والدعاية الميدانية الخاصة بالمشروع داخل نطاق المحافظة، وفقا للقوانين واللوائح والتعليمات المنظمة لذلك، والتزام الطرف الثاني بسداد أية رسوم متطلبة لذلك.

الصناعات البحرية والسياحة والفندقة

ويتضمن البروتوكول، التعاون في توفير أماكن التدريب العملي في القطاعات المستهدفة، وخاصة في مجالي الصناعات البحرية والسياحة والفندقة، بجانب ترشيح بعض الجهات ذات الصلة (حكومية أو أهلية)، لبحث إمكانية التعاون وعقد شراكات تنفيذية، مثل مراكز الشباب، والمبادرات الحكومية، والمدارس الفندقية، والجامعات.

وشملت الإجراءات، المساعدة في الترويج للمشروع من خلال القنوات الرسمية والمجالس المحلية بالمحافظة، بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة لترويج الوظائف المتاحة لدى الطرف الثاني، والمقدمة من كبرى الشركات داخل المحافظة وخارجها، والتي توفر مرتبات مميزة، والعديد من المزايا الوظيفية مثل التأمينات، السكن، وغيرها، بالإضافة إلى توفير أماكن مناسبة للقيام بعمل المقابلات الشخصية مع المتقدمين لتلك الوظائف.

كما تضمن البروتوكول، على وضع آلية مشتركة من ممثلي جميع الأطراف للتنفيذ واستمرار الدعم والمتابعة، فضلا عن إضافة أية مجالات أخرى تسهم في تعزيز دورهم، وتشكيل لجنة فنية مشتركة، تضم ممثلين عن الطرفين تجتمع دوريا لمتابعة تنفيذ أحكام هذا البروتوكول، وتطوير خطة عمل بمؤشرات متابعة لقياس مدى تقدم مشروع الشراكة محل هذا البروتوكول نحو تحقيق النتائج المستهدفة.

