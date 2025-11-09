ماسك: روبوت "أوبتيموس" سيحقق وفرة اقتصادية عالمية ويقضي على الفقر

18 حجم الخط

تتواصل رؤية إيلون ماسك الطموحة لروبوت "أوبتيموس" رغم التحديات التقنية التي تواجهه، حيث يرى الملياردير الأمريكي أن هذا الروبوت سيحقق نقلة نوعية في الاقتصاد العالمي، وقد يقضي على الفقر.

رؤية طموحة لتغيير العالم

خلال اجتماع مساهمي"تسلا"، أكد ماسك أن أوبتيموس سيقضي فعلا على الفقر، معتبرا أن الروبوت سيحدث تحولا جذريا في النظام الاقتصادي العالمي.

زيادة حجم الاقتصاد العالمي

ووفقا لتقرير "بيزنس إنسايدر"، توقع ماسك أن يزيد الروبوت حجم الاقتصاد العالمي بمعدل يتراوح بين 10 إلى 100 ضعف.

إمكانيات متطورة وتطبيقات متنوعة

عرضت "تسلا" قدرات الروبوت في عدة مناسبات، منها توزيع الحلوى في عيد الهالوين، وأداء حركات "كونغ فو" بصحبة الممثل جاريد ليتو.

كما أشار ماسك إلى إمكانية استخدام "أوبتيموس" في إحداث تحول في نظام العدالة الجنائية عبر مراقبة ومنع الجرائم، بدلًا من الاعتماد على السجون التقليدية.

تأثير اقتصادي واجتماعي عميق

تهدف رؤية ماسك لما يسميه "الوفرة المستدامة" المدعومة بالروبوتات والذكاء الاصطناعي، إلى إعادة تشكيل الاقتصاد العالمي، وتحقيق دخل عالمي مرتفع يجعل العمل خيارا لا ضرورة، بالإضافة إلى الوصول إلى ما وصفه بـ"اليوتوبيا الشيوعية المدفوعة بالرأسمالية".

التحديات التقنية أمام الروبوت

رغم هذه الطموحات، لا يزال "أوبتيموس" في مرحلة التصميم، حيث تواجه "تسلا" تحديات تقنية أبرزها صعوبات تتعلق بعمل اليدين.

ويتوقع ماسك بدء الإنتاج الضخم قريبا، حيث تم تحديد سعر مستهدف بين 20-30 ألف دولار، مشيرا إلى تفوق الروبوت على الإنسان بخمسة أضعاف سنويا، بالإضافة إلى قدرته على العمل 24/7.

التكنولوجيا ستكون الحل للأزمات

وحذر ماسك من أن هذا التحول الجذري سيصاحبه اضطراب كبير، مع تأكيده على أن التكنولوجيا ستكون الحل للأزمات الاقتصادية العالمية.

