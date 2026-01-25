الأحد 25 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

القبض على لصوص سرقة الشقق السكنية في أكتوبر

ضبط متهمين بسرقة
ضبط متهمين بسرقة شقق سكانية في الجيزة، فيتو
18 حجم الخط

تمكنت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة أكتوبر، من القبض على 3 أشخاص لهم سجل جنائي، كونوا فيما بينهم تشكيلا عصابيا، تخصص في سرقة الشقق السكانية، أثناء غياب أصحابها في أكتوبر.

 

وكان اللواء مجدي أبو شميلة مدير أمن الجيزة، قد تلقى إخطارا من مأمور قسم شرطة أكتوبر، بورود إشارة من غرفة عمليات شرطة النجدة ببلاغ من موظف بسرقة بعض محتويات شقته من أجهزة كهربائية حيث اكتشفها فور عودته هو وأسرته من قضاء إجازة نصف العام من بلدته في الصعيد.

 وعلى الفور، انتقل إلى موقع البلاغ، قوات الأمن وتم التحفظ على كاميرات المراقبة، وإجراء التحريات اللازمة، وتتبع خط سير المتهمين وخلال 24 ساعة، من البلاغ تم الوصول إلى هويتهم، وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، ألقي القبض عليهما، وارشدوا عن مكان المسروقات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بقسم شرطة اكتوبر سجل جنائي مدير أمن الجيزة
ads

الأكثر قراءة

خبرات الزمالك تصطدم بطموح المصري الليلة في الكونفدرالية

سجن بسبب ديوان شعر والمصريون كرموه بوسام من ذهب، ما لا تعرفه عن المناضل عبد العزيز جاويش

انخفاض البتلو 26 جنيهًا وارتفاع الضاني، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

تصل إلى 3482 جنيها، قفزة غير مسبوقة في أسعار الأسمدة اليوم بالأسواق

القومي للتغذية: آلام المعدة قد تخفي تسمما غذائيا خطيرا والتوجه للطبيب حال ظهور هذه الأعراض

باستثناء "كريستال"، انخفاض أسعار الزيت اليوم الأحد في الأسواق

شهيرة تفاجئ حفيدها عمر محمد رياض على الهواء والفنان يعلق ويكشف نصائحها له (فيديو)

19 نقابة فرعية للمحامين تستعد لانتخابات مجلسها

خدمات

المزيد

سعر الفاكهة اليوم الأحد 25 يناير 2026 في سوق الجملة

يناقشه مجلس النواب، كل ما تريد معرفته عن تعديل قانون نقابة المهن الرياضية

باستثناء "كريستال"، انخفاض أسعار الزيت اليوم الأحد في الأسواق

مزاد علني لبيع وحدات تجارية وخدمية، اعرف الموعد والتفاصيل

المزيد

انفوجراف

"إنفوجراف "، أعمال تنفيذ الخط الأول بشبكة القطار الكهربائي السريع

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأحد 25 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأحد 25 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 25 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية