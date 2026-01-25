القبض على لصوص سرقة الشقق السكنية في أكتوبر

18 حجم الخط

تمكنت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة أكتوبر، من القبض على 3 أشخاص لهم سجل جنائي، كونوا فيما بينهم تشكيلا عصابيا، تخصص في سرقة الشقق السكانية، أثناء غياب أصحابها في أكتوبر.

وكان اللواء مجدي أبو شميلة مدير أمن الجيزة، قد تلقى إخطارا من مأمور قسم شرطة أكتوبر، بورود إشارة من غرفة عمليات شرطة النجدة ببلاغ من موظف بسرقة بعض محتويات شقته من أجهزة كهربائية حيث اكتشفها فور عودته هو وأسرته من قضاء إجازة نصف العام من بلدته في الصعيد.

وعلى الفور، انتقل إلى موقع البلاغ، قوات الأمن وتم التحفظ على كاميرات المراقبة، وإجراء التحريات اللازمة، وتتبع خط سير المتهمين وخلال 24 ساعة، من البلاغ تم الوصول إلى هويتهم، وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، ألقي القبض عليهما، وارشدوا عن مكان المسروقات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

