الأحد 25 يناير 2026
ضبط دجال بالإسكندريةاستغل المواطنين بدعوى العلاج الروحاني

 تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الإسكندرية من ضبط شخص للنصب والاحتيال على المواطنين بزعم العلاج الروحاني بالإسكندرية. 

 وردت معلومات للأجهزة الأمنية بقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين، بزعم قدرته على العلاج الروحاني وفك الأعمال والسحر مقابل مبالغ مالية.


 تفاصيل الضبط كشفت التحريات أن المتهم اتخذ من إحدى الشقق بمنطقة العطارين وكرًا لممارسة نشاطه غير المشروع، مستغلًا بساطة بعض الضحايا، ومروجًا أوهامًا عن امتلاكه قدرات خارقة وعلاج الأمراض المستعصية.
وعقب تقنين الإجراءات، داهمت القوات محل تواجده، وتم ضبطه وبحوزته أدوات تُستخدم في أعمال الدجل والشعوذة، وعدد من الأحجبة والطلاسم، ومبالغ مالية متحصلة من نشاطه.
اعترافات المتهم وبمواجهته، أقر بممارسته أعمال النصب تحت ستار العلاج الروحاني، واستغلاله حاجات المواطنين لتحقيق مكاسب غير مشروعة.
الإجراءات القانونية تم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُحيل المتهم إلى النيابة المختصة لمباشرة التحقيق.

ضبط دجال العطارين دجل وشعوذه النصب على المواطنين العلاج الروحانى الامن العام الاسكندرية اخبار الحوادث

