هيئة الثروة المعدنية: إصدار وتجديد 53 ترخيصًا للبحث عن المعادن واستغلالها

صدق المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية على قرارات مجلس إدارة الهيئة بالموافقة على توصيات اللجنة المشكلة بقرار وزاري بشأن تراخيص البحث والاستغلال للخامات المعدنية،  والتي بلغ عددها 53 قرارًا وذلك عن الربع الرابع لعام ٢٠٢٥ (أكتوبر/ديسمبر )، وذلك في إطار جهود وزارة البترول والثروة المعدنية لتنظيم أنشطة البحث والاستغلال وتعظيم الاستفادة من الثروات المعدنية.

 

11 ترخيص بحث لعدد من الخامات 

 

يشار إلى أنه تم الموافقة على إصدار  (١١) ترخيص بحث لخامات ( فلسبار عروق - كالسيت - فيرميكوليت - فلسبار ودياني - ماجنيتيت - أكسيد الحديد - تلك) وإصدار  (١٥) ترخيص استغلال لخامات (فلورسبار- أكسيد الحديد - الفوسفات) وتجديد ( ٢٦) ترخيص استغلال لخامات (الفوسفات- فلسبار ودياني - أكسيد الحديد- رمل زجاج- فلسبار عروق) وإصدار ( 1) طلب ترخيص أراضي.

وتأتي القرارات التزامًا بأحكام القوانين واللوائح، ووفق استراتيجية الوزارة الرامية إلى دعم الاستثمار في قطاع التعدين، وتعظيم القيمة المضافة للخامات التعدينية.

وفي سياق متصل تم الموافقة على إصدار التراخيص والتجديد لتراخيص سارية لصالح (١٨) شركة قطاع خاص، و٦ شركات من  القطاع العام/قطاع الأعمال العام، وذلك وفقًا للضوابط والإجراءات المقررة وطبقًا لأحكام القوانين واللوائح المنظمة.

 

تعظيم القيمة المضافة للخامات التعدينية 

 

ويأتي ذلك في ضوء توجه الوزارة  لتعظيم القيمة المضافة للخامات التعدينية، وربط أنشطة البحث والاستغلال بالاحتياجات الفعلية للصناعة المحلية، بما يسهم في توفير المواد الخام  للصناعات الاستراتيجية، ومنها صناعة الأسمدة الفوسفاتية (الفوسفات)، وصناعة الزجاج (رمل زجاج)، وصناعة السيراميك (فلسبار )، وصناعة الاسمنت (أكسيد الحديد)،وغيرها من الصناعات التحويلية التي تعتمد على الخامات التعدينية (التلك والفيرموكليت وماجنتيت) كمدخل رئيسي للإنتاج، وذلك بما يدعم توطين الصناعة، ويحقق التكامل بين التعدين والقطاع الصناعي.

 

