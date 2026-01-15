مرور الجيزة يشن حملة مكبرة ويصادر 310 مركبات مخالفة خلال 24 ساعة

18 حجم الخط

نفذت إدارة المرور بالجيزة، تحت إشراف اللواء مصطفى إبراهيم، مدير الإدارة، حملة مرورية مكبرة على مدار 24 ساعة، شملت الطرق والشوارع الرئيسية بمراكز ومدن المحافظة، وأسفرت عن ضبط مخالفات متنوعة ومصادرة 310 مركبات توك توك وتروسيكل ودراجات نارية مخالفة، بالإضافة إلى رفع 16 سيارة مركونة في أماكن مخالفة لقانون المرور.

وقال اللواء مصطفى إبراهيم إن الحملة استهدفت ضبط المخالفات الأكثر شيوعًا، بما في ذلك السير عكس الاتجاه، السير بدون لوحات معدنية، القيادة برخصة منتهية أو بدون رخصة، ومركبات توك توك ودراجات نارية غير مرخصة أو بلا لوحات.

وأضاف أن جميع المخالفات تم التعامل معها قانونيًا، مع إخطار النيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكد مدير المرور أن الحملات المكثفة ستستمر للحفاظ على السلامة المرورية والانضباط بالشوارع العامة، والتأكيد على تطبيق القانون على الجميع دون استثناء.

إرشادات وقائية من مرور الجيزة للمواطنين لمواجهة حوادث السير

ـ إزالة والتخلص من أي مخلفات أو متعلقات غير مستخدمة مثل الكراتين والصفائح واللفائف المخزنة فوق الأسطح أو الشرفات.

ـ الإبلاغ الفوري عن أي لوحات إعلانية غير مثبتة أو متأرجحة أعلى أعمدة الإنارة أو واجهات المحال التجارية وذلك عبر الخط الساخن (114).

ـ التزام قائدي المركبات، خاصة على الطرق الصحراوية والسريعة، بالقيادة بحذر وخفض السرعات.

ـ عدم ترك السيارات مصفوفة على منحدرات أو أماكن مائلة.

ـ عدم ترك كسوة السيارات مثبتة عليها أثناء نشاط الرياح.

ـ على المارة الابتعاد عن الأشجار وأعمدة الكهرباء والأسلاك ولوحات الإعلانات والأماكن المرتفعة خلال فترات الرياح والعواصف الترابية.

