كان مهددا بالبتر، تدخل جراحي دقيق ينقذ ذراع مريض بمستشفى أجا المركزي في الدقهلية

18 حجم الخط

نجح الفريق الطبي بمستشفى أجا المركزي بمحافظة الدقهلية في إجراء تدخل جراحي دقيق وعالي المهارة أسفر عن إنقاذ ذراع مريض كان مهددًا بالبتر الكامل.

تدخل جراحي دقيق لإنقاذ ذراع مريض من البتر

وجاء ذلك في إطار تعليمات الدكتور حمودة الجزار، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، برفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين ودعم الفرق الطبية داخل المستشفيات العامة

استقبال المريض يعاني من جرح قطعي غائر بالساعد

واستقبل قسم الاستقبال بالمستشفى مريضًا يعاني من جرح قطعي غائر بالساعد، مصحوبا بقطع كامل في العضلات والأوعية الدموية الشريانية، إلى جانب قطع بالعصب الأوسط، ما شكل خطرًا مباشرًا على حياة الطرف المصاب. وعلى الفور، جرى التعامل مع الحالة داخل الاستقبال باحترافية عالية للسيطرة على النزيف، مع سرعة تقييم الوضع الإكلينيكي للمريض.

تشكيل فريق طبي متعدد التخصصات

وبناءً على خطورة الإصابة، تم تشكيل فريق طبي متعدد التخصصات ضم استشاريي جراحة الأوعية الدموية وجراحة المخ والأعصاب والعظام، حيث جرى نقل المريض بشكل عاجل إلى غرفة العمليات. وشملت الجراحة إصلاح الأوعية الدموية وإعادة التروية الشريانية للطرف المصاب، إلى جانب إعادة توصيل العصب الأوسط وإصلاح العضلات المصابة، في عملية كبرى تطلبت مهارة عالية ودقة متناهية.

وأسفرت الجراحة عن إنقاذ الذراع وعودة التروية الدموية ووظائف الأعصاب بكفاءة كاملة، وخرج المريض من العمليات بحالة جيدة، وتم حجزه تحت الملاحظة الطبية بالمستشفى.

الفريق الطبي للجراحة

وشارك في هذا التدخل الجراحي كل من الدكتور حسام الغريب، مدرس مساعد جراحة المخ والأعصاب بكلية طب المنصورة، والدكتور محمد البرقي، استشاري جراحة الأوعية الدموية، والدكتور محمد رضا عارف، طبيب مقيم عظام، والدكتور أكرم الحملي، أخصائي التخدير، إلى جانب فريق تمريض العمليات المكون من صفاء سعد، وهبة كمال، وإيمان النادي، وأحمد حازم فني التخدير، بالإضافة إلى أطباء وتمريض قسم الاستقبال.

تقديم خدمة طبية آمنة ومتميزة للمواطنين

وتقدم الدكتور حمودة الجزار بخالص الشكر والتقدير لإدارة مستشفى أجا المركزي برئاسة الدكتور تامر يوسف، مدير المستشفى، وللفريق الطبي والتمريضي بكامل أفراده على هذا الأداء المتميز والتعاون المثمر بين التخصصات المختلفة، مؤكدًا أن هذه الجهود تعكس مستوى الكفاءة والانضباط داخل مستشفيات الدقهلية، وتدعم هدف الوزارة في تقديم خدمة طبية آمنة ومتميزة للمواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.