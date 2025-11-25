الأربعاء 26 نوفمبر 2025
أخبار مصر

المجمع الطبى للقوات المسلحة بالمعادى يستضيف خبيرا عالميا فى جراحة الأوعية الدموية

المجمع الطبى للقوات
المجمع الطبى للقوات المسلحة
يستضيف المجمع الطبى للقوات المسلحة بالمعادى الدكتور/ عماد زخارى (أمريكى الجنسية) رئيس قسم جراحة الأوعية الدموية بمستشفى سانت لويس فى المدة من 24/12/2025
وحتى 4/1/2026.

سيقوم الخبير بمناظرة وعلاج الحالات (تمدد الشريان الأورطى – تمدد وانشطار الشريان الأورطى الصدرى – ضيق الشرايين السباتية المغذية للمخ – قصور الدورة الدموية وغرغرينا القدم – علاج متلازمة دوالى الحوض والرحم – علاج دوالى الساقين – علاج الجلطات الوريدية وقصور الدورة الوريدية عن طريق القسطرة – علاج متلازمة كسارة البندق وتشوهات الأوعية الدموية)

وتستقبل اللجنة التحضيرية حاليًا الحالات التى ترغب فى العرض على الخبير أيام (الأحد - الثلاثاء) من كل أسبوع.

 

 

الجريدة الرسمية