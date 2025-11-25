المجمع الطبى للقوات المسلحة بالمعادى يستضيف خبيرا عالميا فى جراحة الأوعية الدموية

18 حجم الخط

يستضيف المجمع الطبى للقوات المسلحة بالمعادى الدكتور/ عماد زخارى (أمريكى الجنسية) رئيس قسم جراحة الأوعية الدموية بمستشفى سانت لويس فى المدة من 24/12/2025

وحتى 4/1/2026.

سيقوم الخبير بمناظرة وعلاج الحالات (تمدد الشريان الأورطى – تمدد وانشطار الشريان الأورطى الصدرى – ضيق الشرايين السباتية المغذية للمخ – قصور الدورة الدموية وغرغرينا القدم – علاج متلازمة دوالى الحوض والرحم – علاج دوالى الساقين – علاج الجلطات الوريدية وقصور الدورة الوريدية عن طريق القسطرة – علاج متلازمة كسارة البندق وتشوهات الأوعية الدموية)

وتستقبل اللجنة التحضيرية حاليًا الحالات التى ترغب فى العرض على الخبير أيام (الأحد - الثلاثاء) من كل أسبوع.

