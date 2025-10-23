وكيل صحة الدقهلية يستقبل رئيس قسم الأطفال بطب المنصورة لبحث التعاون

استقبل الدكتور حمودة الجزار، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، اليوم، الدكتور أيمن حماد، أستاذ ورئيس قسم الأطفال بكلية الطب جامعة المنصورة، في لقاء عمل موسّع هدفه تعزيز التعاون العلمي والمهني بين المديرية وجامعة المنصورة، وتطوير خدمات طب الأطفال داخل مستشفيات المحافظة.

وخلال اللقاء، ناقش الجانبان آليات إدخال عدد من التخصصات الدقيقة في مجال طب الأطفال بالمستشفيات التابعة للمديرية، من بينها وحدات صدر الأطفال، ووحدات كُلى الأطفال، ووحدات مناظير الجهاز الهضمي للأطفال، وذلك ضمن خطة تطوير تهدف إلى رفع كفاءة الخدمات الطبية وتوسيع قاعدة الرعاية التخصصية المقدمة لأطفال الدقهلية.

تعاون علمي وصحي جديد بين “صحة الدقهلية” و“طب المنصورة” لتطوير تخصصات الأطفال الدقيقة

كما تناول الحوار أهمية تعزيز النشاط العلمي والتدريب المستمر للأطباء، حيث تم الاتفاق على إطلاق ملتقى علمي شهري لكل تخصص فرعي من تخصصات طب الأطفال، تُعقد فعالياته بتعاون مشترك بين مديرية الصحة وقسم الأطفال بكلية الطب، تحت إشراف الأستاذ الدكتور أشرف شومة، عميد كلية الطب بجامعة المنصورة.

الجزار” و“حماد” يبحثان إدخال وحدات تخصصية للأطفال بالمستشفيات وتفعيل ملتقيات علمية شهرية

وأكد الدكتور حمودة الجزار أن هذا التعاون يأتي في إطار رؤية المديرية لدمج الخبرة الأكاديمية بالعمل الميداني، بما يضمن التطوير المستمر للأداء الطبي داخل المستشفيات، مشيرًا إلى أن أبواب التدريب ستظل مفتوحة أمام جميع الأطباء في إطار هذا التعاون المثمر.

من جانبه، أعرب الدكتور أيمن حماد عن تقديره للتعاون البنّاء مع مديرية الصحة، مؤكدًا حرص قسم الأطفال بكلية الطب على تقديم الدعم العلمي والتدريبي للأطباء العاملين بالمستشفيات، والمساهمة في رفع كفاءة الخدمات المقدمة للأطفال في كافة أنحاء المحافظة.

وفي ختام اللقاء، أهدى الدكتور حمودة الجزار درع مديرية الصحة إلى الأستاذ الدكتور أيمن حماد، تقديرًا لجهوده المخلصة في دعم وتطوير المنظومة الصحية، مثمنًا دور كلية الطب بجامعة المنصورة بقيادة الدكتور أشرف شومة في ترسيخ التكامل بين التعليم الطبي والخدمة الصحية بمحافظة الدقهلية.

