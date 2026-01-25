الأحد 25 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

فنون جميلة بالمنصورة تناقش مشروعات تخرج دفعة 2026

مناقشة مشاريع تخرج
مناقشة مشاريع تخرج فنون جميلة بجامعة المنصورة، فيتو
18 حجم الخط

نظَّمت كلية الفنون الجميلة بـ جامعة المنصورة مناقشات لمشروعات التخرُّج لطلاب المستوى الخامس (دفعة 2026)، وذلك في إطار حرص الجامعة على دعم العملية التعليمية التطبيقية، وربط المخرجات الأكاديمية بالمعايير المهنية والعلمية..

فنون جميلة بجامعة المنصورة تُناقش أبحاث مشروعات تخرُّج طلاب دفعة 2026

وعُقِدت المناقشات تحت إشراف الدكتور محمد عبد العظيم، نائب رئيس الجامعة والمشرف على كلية الفنون الجميلة، حيث استقبلت الكلية نخبةً رفيعة المستوى من كبار الأساتذة والخبراء وأعضاء اللجان العلمية من مختلف الجامعات والمعاهد المصرية، للمشاركة في مناقشة وتقييم أبحاث ومشروعات التخرُّج بمختلف تخصُّصات الكلية.

تعاون أكاديمي مثمر مع رموز التعليم الفني والمعماري

وأكَّد الدكتور محمد عبد العظيم، خلال كلمته الترحيبية، تقديرَ جامعة المنصورة للتعاون الأكاديمي المثمر مع رموز التعليم الفني والمعماري، مُشيدًا بدورهم البارز في دعم الطلاب وتقديم خبراتهم العلمية والمهنية، بما يُسهم في الارتقاء بمستوى الخريجين وتأهيلهم لسوق العمل.

550 بحثًا ومشروعًا فنيًّا وتصميميًّا

كما أكَّد أنَّ مناقشات هذا العام شملت ما يقرب من 550 بحثًا ومشروعًا فنيًّا وتصميميًّا، غطَّت مختلف أقسام وتخصُّصات الكلية، وعلى رأسها مشروعات تخرُّج قسم العمارة للعام الأكاديمي 2025/ 2026، مُشيرًا إلى أنَّ تنوُّع المشروعات يعكس ثراء التجربة التعليمية وتكامُل الجوانب النظرية والتطبيقية.

عالجت المشروعات قضايا معمارية وفنية وثقافية معاصرة

وأوضح أنَّ الأفكار البحثية لمشروعات التخرُّج جاءت في إطار التوجُّهات الوطنية نحو التنمية المتكاملة والشاملة، وانطلاقًا من أهداف استراتيجية التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030»، حيث عالجت المشروعات قضايا معمارية وفنية وثقافية معاصرة، وطرحت حلولًا تصميمية مبتكرة تُواكب المتغيِّرات المجتمعية والتكنولوجية.

مشروعات التخرُّج تمثِّل حصادًا علميًّا وعمليًّا لما اكتسبه

وأشادت اللجان العلمية بالمستوى المتميِّز للمشروعات المقدَّمة، سواءً على مستوى الفكرة أو المعالجة الفنية أو التقنيات المستخدمة في التنفيذ، مؤكِّدةً أنَّ مشروعات التخرُّج تمثِّل حصادًا علميًّا وعمليًّا لما اكتسبه طلاب المستوى الخامس طوال سنوات دراستهم، تحت إشراف نخبة من الأساتذة المتخصِّصين المشهود لهم بالكفاءة والخبرة.

إعداد كوادر تمتلك المعرفة والمهارة 

ويُذكَر أنَّ كلية الفنون الجميلة بجامعة المنصورة تضطلع بدورٍ محوري في صقل مواهب طلابها وتنمية قدراتهم الإبداعية، بما يؤهِّلهم ليكونوا عناصر فاعلة في خدمة المجتمع، وروَّادًا في المجالات الفنية والثقافية والمعمارية، من خلال إعداد كوادر تمتلك المعرفة والمهارة والوعي بقضايا التنمية والذوق العام.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 استراتيجية التنمية المستدامة الجامعات والمعاهد العملية التعليمية جامعة المنصورة كلية الفنون الجميلة مصر 2030 نائب رئيس الجامعة

مواد متعلقة

أسعار الحديد في سوق مواد البناء اليوم الأحد 25-1-2026

محافظ أسيوط يلتقي أهالي بني رافع لمواجهة الظواهر السلبية ودعم الفئات الأولى بالرعاية

إجراء تحليل مخدرات لسائق في حادث تصادم بالبدرشين

التحقيقات تكشف سبب حريق شقة في المطرية
ads

الأكثر قراءة

لليوم الثاني، ارتفاع في سعر الفراخ اليوم الأحد 25 يناير 2026

قانون العمل الجديد، تعرف على كيفية تنظيم آليات تدريب العمال

خلطات طبيعية لتدفئة الجسم في أيام الشتاء الباردة

تعرف على سعر الليرة السورية أمام الدولار اليوم الأحد 25-1-2026

موعد والقناة الناقلة لمباراة برشلونة وريال أوفييدو في الدوري الإسباني

كيف نستثمر شهر شعبان؟ ملتقى المرأة بالجامع الأزهر يوضح السنة النبوية

تشكيل أرسنال المتوقع ضد مانشستر يونايتد في قمة الجولة 23 بالبريميرليج

موعد مباراة أرسنال ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

خدمات

المزيد

أسعار الأسمنت اليوم الأحد 25 يناير 2026 في الأسواق

سعر اليوان الصيني أمام الجنيه في البنك المركزي المصري اليوم الأحد 25-1-2026

الدولار يسجل 448.73 جنيها في بنك السوادن المركزي اليوم الأحد 25-1-2026

أسعار الحديد في سوق مواد البناء اليوم الأحد 25-1-2026

المزيد

انفوجراف

"إنفوجراف "، أعمال تنفيذ الخط الأول بشبكة القطار الكهربائي السريع

المزيد

دين ودنيا

المزيد

كيف نستثمر شهر شعبان؟ ملتقى المرأة بالجامع الأزهر يوضح السنة النبوية

تفسير حلم كتب الكتاب في منام العزباء وعلاقته بقدوم الخير والسعادة

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 25 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية