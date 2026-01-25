فنون جميلة بالمنصورة تناقش مشروعات تخرج دفعة 2026

18 حجم الخط

نظَّمت كلية الفنون الجميلة بـ جامعة المنصورة مناقشات لمشروعات التخرُّج لطلاب المستوى الخامس (دفعة 2026)، وذلك في إطار حرص الجامعة على دعم العملية التعليمية التطبيقية، وربط المخرجات الأكاديمية بالمعايير المهنية والعلمية..

فنون جميلة بجامعة المنصورة تُناقش أبحاث مشروعات تخرُّج طلاب دفعة 2026

وعُقِدت المناقشات تحت إشراف الدكتور محمد عبد العظيم، نائب رئيس الجامعة والمشرف على كلية الفنون الجميلة، حيث استقبلت الكلية نخبةً رفيعة المستوى من كبار الأساتذة والخبراء وأعضاء اللجان العلمية من مختلف الجامعات والمعاهد المصرية، للمشاركة في مناقشة وتقييم أبحاث ومشروعات التخرُّج بمختلف تخصُّصات الكلية.

تعاون أكاديمي مثمر مع رموز التعليم الفني والمعماري

وأكَّد الدكتور محمد عبد العظيم، خلال كلمته الترحيبية، تقديرَ جامعة المنصورة للتعاون الأكاديمي المثمر مع رموز التعليم الفني والمعماري، مُشيدًا بدورهم البارز في دعم الطلاب وتقديم خبراتهم العلمية والمهنية، بما يُسهم في الارتقاء بمستوى الخريجين وتأهيلهم لسوق العمل.

550 بحثًا ومشروعًا فنيًّا وتصميميًّا

كما أكَّد أنَّ مناقشات هذا العام شملت ما يقرب من 550 بحثًا ومشروعًا فنيًّا وتصميميًّا، غطَّت مختلف أقسام وتخصُّصات الكلية، وعلى رأسها مشروعات تخرُّج قسم العمارة للعام الأكاديمي 2025/ 2026، مُشيرًا إلى أنَّ تنوُّع المشروعات يعكس ثراء التجربة التعليمية وتكامُل الجوانب النظرية والتطبيقية.

عالجت المشروعات قضايا معمارية وفنية وثقافية معاصرة

وأوضح أنَّ الأفكار البحثية لمشروعات التخرُّج جاءت في إطار التوجُّهات الوطنية نحو التنمية المتكاملة والشاملة، وانطلاقًا من أهداف استراتيجية التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030»، حيث عالجت المشروعات قضايا معمارية وفنية وثقافية معاصرة، وطرحت حلولًا تصميمية مبتكرة تُواكب المتغيِّرات المجتمعية والتكنولوجية.

مشروعات التخرُّج تمثِّل حصادًا علميًّا وعمليًّا لما اكتسبه

وأشادت اللجان العلمية بالمستوى المتميِّز للمشروعات المقدَّمة، سواءً على مستوى الفكرة أو المعالجة الفنية أو التقنيات المستخدمة في التنفيذ، مؤكِّدةً أنَّ مشروعات التخرُّج تمثِّل حصادًا علميًّا وعمليًّا لما اكتسبه طلاب المستوى الخامس طوال سنوات دراستهم، تحت إشراف نخبة من الأساتذة المتخصِّصين المشهود لهم بالكفاءة والخبرة.

إعداد كوادر تمتلك المعرفة والمهارة

ويُذكَر أنَّ كلية الفنون الجميلة بجامعة المنصورة تضطلع بدورٍ محوري في صقل مواهب طلابها وتنمية قدراتهم الإبداعية، بما يؤهِّلهم ليكونوا عناصر فاعلة في خدمة المجتمع، وروَّادًا في المجالات الفنية والثقافية والمعمارية، من خلال إعداد كوادر تمتلك المعرفة والمهارة والوعي بقضايا التنمية والذوق العام.

