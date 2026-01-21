الأربعاء 21 يناير 2026
خارج الحدود

الأونروا تحذر: جرائم الاحتلال ضدنا ستتكرر لأي منظمة دولية أو بعثة دبلوماسية أخرى

حذر المفوض العام لوكالة ⁧‫الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»⁩ فيليب لازاريني من أن ما يحدث اليوم للأونروا سيحدث غدًا لأى منظمة دولية أو بعثة دبلوماسية أخرى، سواء فى الأرض الفلسطينية المحتلة أو فى أى مكان فى العالم.

القانون الدولي يتعرض لهجمات متزايدة منذ فترة طويلة

ونبه لازاريني -في بيان اليوم الأربعاء، من أن القانون الدولي يتعرض لهجمات متزايدة منذ فترة طويلة، وهو مهدد بفقدان أهميته في ظل غياب ردّ فعل من الدول الأعضاء.

جوتيريش يدين أفعال هدم الاحتلال لمجمع ⁧‫الأونروا⁩ في حي الشيخ جراح

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش قد أدان بأشد العبارات، أفعال سلطات الاحتلال الإسرائيلي الرامية إلى هدم مجمع ⁧‫الأونروا⁩ في حي الشيخ جراح.

‏وحث جوتيريش حكومة الاحتلال على الوقف الفوري لهدم المجمع، داعيًا إلى إعادة المجمع ومقرات الأونروا الأخرى إلى الأمم المتحدة دون تأخير.

هدم منشآت داخل مجمع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا

 هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، صباح أمس الثلاثاء،  منشآت داخل مجمع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، في حي الشيخ جراح بمدينة القدس.

وأفادت مصادر محلية بحسب وسائل إعلام فلسطينية، بأن قوة من جيش الاحتلال، ترافقها جرافات، اقتحمت مقر الوكالة بعد محاصرة الشوارع المحيطة وتكثيف تواجدها العسكري في المنطقة، وشرعت بهدم منشآت داخل مجمع الوكالة.

وأشارت المصادر إلى رفع قوات الاحتلال العلم الاسرائيلي داخل مقر "الأونروا" بالتزامن مع تنفيذ عملية الهدم.

