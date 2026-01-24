ارتفاع ضحايا الإبادة الإسرائيلية في غزة لـ 71 ألفا و654 شهيدا فلسطينيا

18 حجم الخط

أكدت وزارة الصحة في غزة ارتفاع عدد ضحايا القطاع الفلسطيني إلى 71 ألفا و654 شهيدا، و171 ألفا و391 مصابا، منذ اندلاع حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة في 7 أكتوبر 2023.

وقالت الوزارة في بيان، اليوم السبت، عبر صفحتها على "فيسبوك": إن "مستشفيات قطاع غزة استقبلت أربعة شهداء جدد، و12 مصابا خلال الـ 48 ساعة الماضية".

وأشارت إلى أن من بين الضحايا الطفل علي أبو زور، البالغ من العمر ثلاثة شهور، والذي توفي نتيجة البرد الشديد، مما يرفع عدد وفيات الأطفال نتيجة البرد منذ بداية فصل الشتاء الي 10 وفيات.

وبحسب البيان، ارتفع إجمالي عدد الشهداء الفلسطينيين منذ الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر 2025 إلى 481 فلسطينيا، فيما أصيب 1313 آخرون، بينما بلغ عدد جثامين الفلسطينيين التي جرى انتشالها 713 جثة.

وأضاف أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة، مشيرة إلى أنه تم اضافة 88 شهيد للإحصائية التراكمية للشهداء، بعد اكتمال بياناتهم واعتمادهم من لجنة اعتماد الشهداء في الفترة من 16 يناير الجاري وحتى أمس.

الاحتلال يوسع نطاق سيطرته في قطاع غزة

قال مدير "شبكة المنظمات الأهلية" في غزة أمجد الشوا إن الاحتلال الإسرائيلي استغل فترة وقف إطلاق النار لتوسيع نطاق سيطرته داخل قطاع غزة، على حساب المناطق السكنية، بحسب موقع "قدس برس".

وأوضح الشوا في تصريحات إعلامية أن نسبة سيطرة الاحتلال قبل سريان وقف إطلاق النار كانت تقدر بنحو 53% من مساحة القطاع، إلا أنها ارتفعت حاليا إلى أكثر من 60%، في ظل تمدد ميداني متواصلشمل مساحات سكنية واسعة تمتد من رفح جنوبا وصولا إلى بيت لاهيا وبيت حانون شمالا، إضافة إلى المناطق الشرقية من مدينة غزة، حيث تواصل القوات الإسرائيلية عمليات التدمير والتجريف.

مخطط إسرائيلي لتدمير منظومة التعليم في غزة

في سياق منفصل، كشف تقرير أعده مركز "غزة لحقوق الإنسان" أن تدمير سلطات الاحتلال الإسرائيلي الممنهج لمنظومة التعليم في غزة يؤدي إلى فاقد تعليمي يتراوح ما بين 3 إلى 5 سنوات، مشددا على أن سياسات التضييق الممنهجة التي تنتهجها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، فاقمت من حرمان مئات الآلاف من الأطفال من حقهم الأساسي في التعليم.

حرمان مئات الآلالف من الطلاب من حق التعليم

وبحسب "المركز الفلسطيني للإعلام"، تظهر أحدث البيانات الصادرة عن منظمات الأمم المتحدة، بما فيها اليونسكو والأونروا ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، أن حوالي 745 ألف طالب وطالبة في قطاع غزة حرموا من التعليم النظامي جراء حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة في 7 أكتوبر 2023، من بينهم 88 ألف طالب جامعي توقفت مسيرتهم التعليمية النظامية بالكامل، في سابقة خطيرة تهدد بضياع جيل كامل من الأطفال والشباب الفلسطينيين.

