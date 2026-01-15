تفاصيل لقاء بدر عبد العاطي مع وزيرة المشروعات الصغيرة بأستراليا

18 حجم الخط

استقبل الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم، الدكتورة آن علي، وزيرة المشروعات الصغيرة والتنمية الدولية والشئون متعددة الثقافات الأسترالية.

العلاقات المتميزة التي تجمع مصر وأستراليا

وأعرب الوزير عبد العاطي خلال اللقاء عن الاعتزاز بالعلاقات المتميزة التي تجمع مصر وأستراليا، مؤكدا الحرص على مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية، التي شهدت زخما سياسيا متناميا مؤخرا، لا سيما مع الاحتفال بمرور خمسة وسبعين عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وأعرب وزير الخارجية عن التطلع إلى زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين بما يعكس مستوى العلاقات الثنائية المتميزة، مستعرضا حزمة الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الحكومة المصرية بهدف تحسين بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص.

توفير فرص العمل ودعم الاقتصاد الوطني

كما أكد الاهتمام بتهيئة بيئة داعمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالنظر لدورها المحوري في توفير فرص العمل ودعم الاقتصاد الوطني، مشددا على أهمية التعاون مع أستراليا كشريك يتمتع بخبرات في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال.

كما أعرب الوزير عن التطلع إلى تفعيل برامج التدريب والتعاون المؤسسي بين الجهات الحكومية والمؤسسات التعليمية في البلدين، بما يتيح تبادل الخبرات في مجالات ربط المشروعات الصغيرة بسلاسل الإمداد، والتعليم والابتكار والتكنولوجيا، ودعم ريادة الاعمال.

أهمية جذب الاستثمارات الأسترالية في القطاعات الحيوية ذات الأولوية لـ مصر وأستراليا

وأشار د. بدر عبد العاطي إلى أهمية جذب الاستثمارات الأسترالية في القطاعات الحيوية ذات الأولوية للبلدين، مثل التعدين، والطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر، وإدارة المياه، وإنتاج المحاصيل الزراعية المقاومة للجفاف، والثروة الحيوانية، مؤكدًا أن الموقع الجغرافي لمصر وقدراتها المؤسسية يؤهلها للقيام بدور محوري في تنفيذ برامج تنموية واقتصادية ذات بعد إقليمي، ولا سيما في أفريقيا والشرق الأوسط.

كما تطرق وزير الخارجية إلى أهمية تعزيز التعاون الثلاثي في مجال بناء القدرات المؤسسية للجهات الوطنية بين مصر وأستراليا والدول الأفريقية، من خلال التدريب ونقل الخبرات عبر الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، على غرار البرامج والمشروعات التنموية المشتركة القائمة بالفعل بين مصر وعدد من الدول الأوروبية والآسيوية، بما يسهم في تعظيم الأثر التنموي على المستويين الإقليمي والدولي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.