الجمعة 23 يناير 2026
خارج الحدود

بدر عبد العاطي يؤكد أولوية الدائرة الإفريقية في السياسة الخارجية المصرية

أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج الأهمية الخاصة التي توليها الدولة المصرية للدائرة الإفريقية باعتبارها إحدى الركائز الأساسية للسياسة الخارجية المصرية.

وزير الخارجية يؤكد أولوية الدائرة الإفريقية في السياسة الخارجية المصرية

وجاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده وزير الخارجية مع قيادات وأعضاء القطاع الأفريقي بالوزارة وذلك في إطار الحرص على التواصل الدوري حول تعزيز النشاط المصري في القارة الإفريقية.

وشدد وزير الخارجية خلال الاجتماع على عمق الروابط التاريخية والمصالح المشتركة التي تجمع مصر بدول القارة، والحرص على تعزيز علاقاتها الإفريقية على أسس الشراكة والتكامل وتحقيق المنفعة المتبادلة، مشيرا إلى ضرورة تكثيف الجهود لتعزيز التواجد المصري في القارة لاسيما منطقة القرن الأفريقي وحوض النيل ومنطقة الساحل الأفريقي، والحفاظ على الأمن المائي المصري، وحركة الملاحة في البحر الأحمر.

وأكد أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي مع الدول الإفريقية، لا سيما من خلال تعزيز التبادل التجاري والاستثمارات، وتنفيذ مشروعات الممرات اللوجستية والتنموية، ومشروعات الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة، بما يسهم في دعم التجارة البينية الإفريقية.
 

وزير الخارجية السياسة الخارجية المصرية بدر عبد العاطي القارة الإفريقية حوض النيل

