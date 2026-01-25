تشكيل برشلونة المتوقع أمام ريال أوفييدو في الدوري الإسباني

18 حجم الخط

يستضيف فريق برشلونة اليوم الأحد نظيره ريال أوفييدو على ملعب "سبوتيفاي كامب نو" ضمن الجولة الحادية والعشرين لبطولة الدوري الإسباني موسم 2025-2026.

ويغيب عن برشلونة أمام ريال أوفييدو كل من: بيدري، جافي، أندرياس كريستينسن وفيران توريس للإصابة.

تشكيل برشلونة المتوقع أمام ريال أوفييدو

حراسة المرمى: خوان جارسيا.

خط الدفاع: جول كوندي، باو كوبارسي، إريك جارسيا، أليخاندرو بالدي.

خط الوسط: فرينكي دي يونج، داني أولمو، لامين يامال، فيرمين لوبيز، رافينيا.

خط الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي.

موعد مباراة برشلونة وريال أوفييدو

تنطلق مباراة برشلونة وريال أوفييدو في الدوري الإسباني في تمام الساعة الخامسة والربع مساءً بتوقيت مصر، السادسة والربع مساءً بتوقيت السعودية.

وخطف ريال مدريد صدارة الليجا بعد فوزه ليلة السبت على فياريال بهدفين دون مقابل، ليرفع رصيده للنقطة 51 في القمة، متقدمًا بفارق نقطتين عن برشلونة.

وكان نادي برشلونة بعد خسارته في الجولة الماضية أمام ريال سوسيداد بهدفين لهدف، تجمد رصيده عند 49 نقطة، ويتواجد الآن في المركز الثاني.

ويسعى برشلونة إلى الفوز من أجل استعادة الصدارة من غريمه ريال مدريد، والصعود لقمة الترتيب مجددًا.

فيما يتذيل ريال أوفييدو ترتيب الدوري الإسباني، حيث يملك 13 نقطة ويتواجد في المركز الأخير بجدول الليجا.

الأهلي يعلن إنتقال حمزة عبد الكريم لبرشلونة

وعلى صعيد آخر، أعلن وليد صلاح الدين، مدير الكرة بالنادي الأهلي، عن إتمام انتقال حمزة عبد الكريم، مهاجم الفريق الأحمر، إلى صفوف نادي برشلونة الإسباني، خلال يناير الجاري.

وقال وليد صلاح الدين، في تصريحات تليفزيونية: إن اللاعب أنهى إجراءات انتقاله رسميا إلى برشلونة، متمنيا له التوفيق في مشواره الاحترافي، ومؤكدًا دعمه الكامل له خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح مدير الكرة بالأهلي أن حمزة عبد الكريم سيغادر إلى إسبانيا خلال الأيام القليلة المقبلة، عقب الانتهاء من استخراج تأشيرة السفر، التي تستغرق بعض الوقت، مشيرا إلى أن النادي يتابع مسيرة اللاعب ويتمنى له تمثيل الكرة المصرية بصورة مشرفة داخل ناديه الجديد.

