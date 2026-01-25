الأحد 25 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

لم يكسر كبرياءها الزمن، قصة جوهرة الزفير المعروضة بمتحف المجوهرات الملكية

جوهرة الزفير، فيتو
جوهرة الزفير، فيتو
18 حجم الخط
ads

يعرض متحف المجوهرات الملكية العديد من القطع الأثرية الفريدة وأبرزها جوهرة الزفير  المعروفة بالجوهرة التي لم يكسر كبرياءها الزمن.


الجوهرة التي لم يكسر كبرياءها الزمن
 

وكان اقتناء الجواهر قديما يتطلب السفر إلى سفوح الهيمالايا حيث توجد مناجم كشمير وسيلان، تطلب استخراج الزفير رحلات استكشافية كانت تمول خصيصًا لملوك وأمراء الأسرة العلوية، وكان يُعتبر الزفير البطل الدائم في الهدايا الدبلوماسية الرفيعة، ليعكس ثقل الدولة المصرية وفخامتها أمام العالم.


وتعد جوهرة الزفير أو ما يعرف بالزرقة المخملية وهي سر انبهار الزوار به ولونه الأزرق الملكي الذي لا يتأثر بالظلام فبينما تنطفئ الأحجار الأخرى يظل الزفير محتفظًا بعمق لونه وكأنه بداخله بحرًا لا ينتهي.

وكان يرمز للوفاء وكان يتم ارتداء المجوهرات المطعمة بالزفير لإيصال رسالة قوية وهي الحكمة والثبات، وكان يعتقد أنه يمنح مرتديه القدرة على اتخاذ القرارات الصحيحة.
ويعد حجز الزفير ليس مجرد حجر صلب بل هو نبض من التاريخ.

 

المجوهرات المرصعة بالزمرد بمتحف المركبات الملكية

ويعرض متحف المجوهرات الملكية قطعة فريدة من الزمرد وهو حجر الملوك الساحر ودمعة كليوباترا الخضراء، وهو حجر كريم ملكي، ويعد من أغلى أربعة أحجار في العالم. 

ويتكون الحجر من مواد أرضية طبيعية ويكتسب لونه الأخضر الساحر والعميق بفضل لمسة سحرية من عنصر الكروم، وما يميز الزمرد في متحف المجوهرات الملكية هو ارتباطه الأبدي بمصر، حيث عرفت مصر بأنها المورد الرئيسي له في العصور القديمة، حيث اشتهرت به "مناجم كليوباترا" في الصحراء الشرقية مما جعله جوهرة مصر الأصلية. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

متحف المجوهرات الملكية المجوهرات الملكية جوهرة الزفير مناجم كشمير سفوح الهيمالايا الهيمالايا الدولة المصرية

مواد متعلقة

وزير السياحة والآثار: 15 ألف زائر يوميا للمتحف المصري الكبير

متحف المجوهرات الملكية يعرض قطعا فريدة مرصعة بالزمرد
ads

الأكثر قراءة

قانون العمل الجديد، تعرف على كيفية تنظيم آليات تدريب العمال

إيجار الجولان 25 عاما وفتح سفارة إسرائيلية، تفاصيل اتفاق أمني وشيك بين سوريا وإسرائيل

حجز دجال متهم باستغلال المواطنين بدعوى العلاج الروحاني

تصل إلى 3482 جنيها، قفزة غير مسبوقة في أسعار الأسمدة اليوم بالأسواق

باستثناء "كريستال"، انخفاض أسعار الزيت اليوم الأحد في الأسواق

أخطرها العاصفة الترابية، الأرصاد تحذر من 3 ظواهر جوية تضرب مصر اليوم

شاهد، الفيديو الذي أغضب الجمهور اليمني من أحمد سعد

سعر الخضار اليوم، انخفاض الطماطم وارتفاع السبانخ والباذنجان

خدمات

المزيد

أخطرها العاصفة الترابية، الأرصاد تحذر من 3 ظواهر جوية تضرب مصر اليوم

قانون العمل الجديد، تعرف على كيفية تنظيم آليات تدريب العمال

سعر السمك اليوم، ارتفاع الجمبري 25 جنيها والبلطي يصدم المصريين لليوم الرابع

سعر الفاكهة اليوم الأحد 25 يناير 2026 في سوق الجملة

المزيد

انفوجراف

"إنفوجراف "، أعمال تنفيذ الخط الأول بشبكة القطار الكهربائي السريع

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 25 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأحد 25 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأحد 25 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية