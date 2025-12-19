متحف المجوهرات الملكية يعرض قطعا فريدة مرصعة بالزمرد

18 حجم الخط

يعرض متحف المجوهرات الملكية بمدينة الإسكندرية العديد من قطع المجوهرات المرصعة بالزمرد التي كانت تزين ملوك وملكات العائلة المالكة.

المجوهرات المرصعة بالزمرد بمتحف المركبات الملكية

ويعرض متحف المجوهرات الملكية قطعة فريدة من الزمرد وهو حجر الملوك الساحر ودمعة كليوباترا الخضراء، وهو حجر كريم ملكي، ويعد من أغلى أربعة أحجار في العالم.

ويتكون الحجر من مواد أرضية طبيعية ويكتسب لونه الأخضر الساحر والعميق بفضل لمسة سحرية من عنصر الكروم، وما يميز الزمرد في متحف المجوهرات الملكية هو ارتباطه الأبدي بمصر، حيث عرفت مصر بأنها المورد الرئيسي له في العصور القديمة، حيث اشتهرت به "مناجم كليوباترا" في الصحراء الشرقية مما جعله جوهرة مصر الأصلية.

سر بريق الزمرد



هو بريق زجاجي دهني يمنحه مظهرًا دافئًا ومخمليًا، وتقنية قطع الزمرد ليست فقط لإبراز جماله، ولكن لحماية أطرافه وإبراز لونه الأخضر ببراعة لا مثيل لها.

واشتهر الزمرد كرمز للحياة الأبدية والشباب الدائم، لهذا السبب لم تستطع الملكة كليوباترا التخلي عنه وكانت تهديه لشخصياتها المفضلة. كما كان يُعتَقد أنه يمنح مرتديه البصيرة والحكمة ويساعده على التنبؤ بالمستقبل.

