السياحة تطالب الشركات الالتزام بضوابط الحج البري

طالبت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة كافة الشركات السياحية المنفذة لـ برامج الحج البري هذا العام بضرورة الالتزام الكامل بالتعليمات والضوابط المنظمة للحج البري حفاظا على راحة وسلامة الحجاج وتسهيلا لأدائهم مناسك الحج.

شروط تنفيذ رحلات وبرامج الحج البري

وخاطبت الغرفة كافة شركات السياحة المنظمة للحج بمنشور مهم، تضمن الضوابط والتعليمات الخاصة بالحج البري كما وصلتها من وزارة السياحة والآثار مطالبة بضرورة التزام الشركات بتلك الضوابط

وأكدت غرفة شركات السياحة في مخاطبتها للشركات أن ذلك يأتي في إطار التعاون والتنسيق المستمر بين الغرفة ووزارة السياحة والآثار، وحرصًا على حسن تنظيم موسم حج القادم مع ضمان سلامة الحجاج وتيسير أدائهم للمناسك وفق أعلى معايير الانضباط والسلامة،

وأوضحت الغرفة أنه ورد إليها خطاب وزارة السياحة والآثار المتضمن ما جاء بوثيقة الترتيبات الأولية لموسم الحج، والتعليمات الصادرة عن رئيس الجهاز التنفيذي للجنة الوزارية لحجاج مصر، بشأن تنظيم رحلات الحج البري، ونقل الحجاج من المنافذ السعودية إلى كلٍ من مكة المكرمة والمدينة المنورة باستخدام حافلات سعودية، وذلك بالتنسيق مع شركة تقديم الخدمة السعودية، والنقابة العامة للسيارات، ومكتب شؤون حجاج جمهورية مصر العربية.

وأكدت الغرفة على ما يلي:

أولًا: ضوابط مسارات الحج البري

● الالتزام الكامل بالمسارات المعتمدة للحج البري التي حددتها المملكة العربية السعودية فقط.

● عدم السماح باستحداث أي آليات أو مسارات خاصة بالحج البري خارج الإطار المعتمد.

ثانيًا: الاشتراطات الطبية والتنظيمية

-التزام الشركات باستيفاء الاشتراطات الطبية الخاصة بسائقي حافلات الحج البري، واستكمال كافة المستندات المطبقة على الحجاج، بما في ذلك شهادات الاستطاعة الصحية والحصول على اللقاحات المقررة.

-الالتزام بالضوابط والإجراءات المعمول بها لدى الإدارة العامة للنقل السياحي، والتي تم تعميمها مسبقًا.

ثالثًا: الاشتراطات الفنية والتشغيلية للحافلات والسائقين

● مطابقة جميع الحافلات للمواصفات الفنية والاشتراطات النظامية المعتمدة من الجهات المختصة بالمملكة العربية السعودية

● توفير عدد كافٍ من الحافلات الاحتياطية لضمان استمرارية النقل وعدم حدوث أي تأخير.

● اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتحقق من خلو السائقين من تعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية.

● تدريب السائقين وتوعيتهم بالأنظمة والتعليمات المرورية والتنظيمية ذات الصلة بنقل الحجاج، وإطلاعهم مسبقًا على مسار الرحلة وخطة السير قبل موعد الانطلاق بوقت كافٍ.

● عدم تجاوز السائق الأساسي أو الاحتياطي مسافة قيادة متصلة تزيد على 400 كيلومتر.

● الالتزام بخطط دخول الحافلات إلى الأراضي السعودية وفقًا لما تقره الجهات المختصة داخل المملكة.

● عدم تشغيل الحافلات داخل المملكة لأي أغراض أخرى بخلاف الغرض المخصص لنقل الحجاج، مع العلم بأن الجهات السعودية لها الحق في اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة حال المخالفة، بما في ذلك منع استخدام الحافلات الأجنبية.

● تنفيذ عمليات النقل الداخلية داخل المملكة من خلال شركات النقل السعودية، ووفق الآليات والضوابط التي يتم إقرارها في حينه.

وأكدت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة أن الالتزام التام بهذه التعليمات يُعد أمرًا إلزاميًا، ويأتي في إطار الحفاظ على سلامة الحجاج، وضمان انسيابية حركة النقل، والالتزام بالقوانين والضوابط المنظمة للحج البري.

