أخبار مصر

هيئة تنشيط السياحة تكشف خطة التعامل مع منصات التسويق الإلكتروني

وزارة السياحة
وزارة السياحة
أكد  المهندس أحمد يوسف، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، أن الهيئة تركز في شراكاتها مع المنصات الرقمية التسويقية المختلفة، على محورين الأول يتضمن رفع كفاءة العاملين للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بالتطور الكبير في التسويق الالكتروني، أما المحور الثاني فيتضمن نقل نوع من المعرفة إلى الشركاء في القطاع الخاص السياحي المصري.

خطوات وزارة السياحة والآثار للتعامل مع منصات التسويق الالكتروني 

وأضاف خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي لاعلان الشراكة مع أحد وكلاء  التسويق الالكتروني، أن الهيئة تعمل على إقامة العديد من الشراكات مع المنصات الرقمية المختلفة في مجال التسويق الالكتروني، مشيرا إلى أن منصة "Trip Advisor"، وتعد أحد أهم الشركاء للهيئة في مجال التسويق الرقمي ويتم التعامل معها من أجل التسويق للمنتج السياحي المصري في الأسواق المستهدفة حول العالم.

وكان شريف فتحي وزير السياحة والآثار، أكد أن مصر تمتلم  مقومات سياحية  كبيرة تجعلها في كبري المقاصد السياحية العالمية، مشيرا إلى أن مصر تمتلك العديد من المقومات السياحية متنوعة من سياحة شاطئية وسياحة دينية وسياحة ثقافية، مما يجعل المقصد السياحي المصري متنوع وجاذب لكافة الوفود السياحية.

الترويج للأطعمة والمنتجات السياحية المصرية 

وأشار إلى أن هناك توجه لتقليل الاعتماد علي الكول سنتر، وزيادة الاعتماد علي العامل البشري في الرد علي أسئلة السائحين والاستفسارات الخاصة بهم، خاصة في ظل فشل أجهزة الكول سنتر في الرد علي استفسارات وأسئلة السائحين.

وأوضح أن  الطعام المصري أصبح معروف لكل السائحين حول العالم مشيرا إلى أن عقد عدة لقاءات مع سائحين خلال زيارته الأخيرة الي محافظة الأقصر والذين أكدوا تطلعهم لزيارة القاهرة وتناول العديد من الوجبات الشعبية والمعروفة لكافة فئات الشعب المصري.

