السبت 24 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

وزير السياحة والآثار: 15 ألف زائر يوميا للمتحف المصري الكبير

المتحف المصري الكبير
المتحف المصري الكبير
18 حجم الخط

أكد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، أن المتحف المصري الكبير يشهد منذ افتتاحه من إقبال غير مسبوق من الزائرين المصريين والسائحين؛ ويصل متوسط أعداد زائريه حاليا 15 ألف زائر كحد أقصى يوميا.

معدلات توافد السائحين علي المقصد السياحي المصري

وأضاف وزير السياحة والآثار، أن المقصد السياحي المصري حقق خلال عام 2025 نموا غير مسبوق، ورقما قياسيا في أعداد السائحين الوافدين إليه من الأسواق السياحية المختلفة؛  واستقبل نحو 19 مليون سائح بنسبة زيادة قدرها 21% عن عام 2024، وهو ما يعكس الثقة المتنامية في المقصد المصري دوليا، وبما يقدمه من تجارب سياحية مختلفة ومتميزة، لافتا إلى أنه من المتوقع استمرار هذا النمو خلال العام الجاري، لا سيما في ظل الجهود الترويجية وما تبذله الدولة للنهوض بهذا القطاع الحيوي.

تعريف السائحين الأسبان بالمنتجات والأنماط السياحية الأخرى

وأكد وزير السياحة والآثار على شغف واهتمام السائحين الإسبان بالمقصد السياحي المصري، لا سيما منتج السياحة الثقافية، مشيرا إلى أهمية تعريف السائحين الأسبان بالمنتجات والأنماط السياحية الأخرى، التي يتمتع بها المقصد المصري للاستمتاع بها، لافتا إلى إمكانية تصميم برامج سياحية تجمع بين عدد من المنتجات السياحية المختلفة في برنامج سياحي واحد، بما يتيح لهم الفرصة للاستمتاع بتجارب سياحية تجمع بين أكثر من منتج ومكان سياحي.

واستعرض وزير السياحة والآثار الجهود التي تبذلها الوزارة، لتحسين التجربة السياحية في المتاحف والمواقع الأثرية، وتطوير مستوى جودة الخدمات المُقدمة بها، مع الالتزام بالحفاظ على الأثر وعدم المساس به، لافتا إلى أن المتاحف والمواقع الأثرية المصرية شهدت إقبالا متزايدا خلال عام 2025؛ إذ استقبلت (فيما عدا متحفي القومي للحضارة والمصري الكبير)، 18.6 مليون زيارة للسائحين الأجانب، بنسبة نمو قدرها 33.5% مقارنة بعام 2024.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

شريف فتحي وزير السياحة والآثار شريف فتحي وزير السياحة والآثار المتحف المصري الكبير السياحة الثقافية منتج السياحة الثقافية

مواد متعلقة

الرعاية الصحية: جاهزية الطوارئ تدعم ملف السياحة العلاجية بجنوب سيناء

وزير السياحة والآثار يلتقي أمين عام منظمة الأمم المتحدة للسياحة

وزير السياحة: زيادة 450% في رحلات الطيران للساحل الشمالي

السياحة والآثار تطلق حملة إعلانية ترويجية كبرى للترويج لمصر بإسبانيا
ads

الأكثر قراءة

فلسطين ومجلس السلام

القاضي يسأل رمضان صبحي عن موقفه من التجنيد.. واللاعب: معرفش يا فندم

السيسي يصل القاهرة الجديدة للاحتفال بعيد الشرطة 74

تصل إلى 5 جنيهات، ارتفاع مفاجئ في سعر الفراخ اليوم السبت 24 يناير 2026

رفع جلسة استئناف رمضان صبحي على حكم حبسه للقرار

الذهب على صفيح ساخن عالميا، مكاسب قوية وتوقعات بتصحيح مؤقت

أسعار الذهب في الإمارات اليوم السبت

عزف السلام الجمهوري، مراسم استقبال رسمية للرئيس السيسي في أكاديمية الشرطة

خدمات

المزيد

أسعار الطوب والزلط في سوق مواد البناء اليوم السبت 24 يناير 2026

أسعار الأسمنت بأسواق مواد البناء اليوم السبت 24 يناير 2026

سعر كيلو الأرز اليوم السبت 24 يناير

طن الأولين يواصل الارتفاع، أسعار الزيت اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، الأهلي مع وادي دجلة.. الزمالك وبتروجت.. دوري أبطال أوروبا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل حدث تحويل القبلة في ليلة النصف من شعبان؟

5 رسائل من الأزهر للطلاب في ظل تطور تقنيات التعلم الرقمي

تفسير حلم كسر الرجل في المنام وعلاقته بمواجهة العديد من الأزمات

المزيد
الجريدة الرسمية