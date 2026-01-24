وزير السياحة والآثار: 15 ألف زائر يوميا للمتحف المصري الكبير

18 حجم الخط

أكد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، أن المتحف المصري الكبير يشهد منذ افتتاحه من إقبال غير مسبوق من الزائرين المصريين والسائحين؛ ويصل متوسط أعداد زائريه حاليا 15 ألف زائر كحد أقصى يوميا.

معدلات توافد السائحين علي المقصد السياحي المصري

وأضاف وزير السياحة والآثار، أن المقصد السياحي المصري حقق خلال عام 2025 نموا غير مسبوق، ورقما قياسيا في أعداد السائحين الوافدين إليه من الأسواق السياحية المختلفة؛ واستقبل نحو 19 مليون سائح بنسبة زيادة قدرها 21% عن عام 2024، وهو ما يعكس الثقة المتنامية في المقصد المصري دوليا، وبما يقدمه من تجارب سياحية مختلفة ومتميزة، لافتا إلى أنه من المتوقع استمرار هذا النمو خلال العام الجاري، لا سيما في ظل الجهود الترويجية وما تبذله الدولة للنهوض بهذا القطاع الحيوي.

تعريف السائحين الأسبان بالمنتجات والأنماط السياحية الأخرى

وأكد وزير السياحة والآثار على شغف واهتمام السائحين الإسبان بالمقصد السياحي المصري، لا سيما منتج السياحة الثقافية، مشيرا إلى أهمية تعريف السائحين الأسبان بالمنتجات والأنماط السياحية الأخرى، التي يتمتع بها المقصد المصري للاستمتاع بها، لافتا إلى إمكانية تصميم برامج سياحية تجمع بين عدد من المنتجات السياحية المختلفة في برنامج سياحي واحد، بما يتيح لهم الفرصة للاستمتاع بتجارب سياحية تجمع بين أكثر من منتج ومكان سياحي.

واستعرض وزير السياحة والآثار الجهود التي تبذلها الوزارة، لتحسين التجربة السياحية في المتاحف والمواقع الأثرية، وتطوير مستوى جودة الخدمات المُقدمة بها، مع الالتزام بالحفاظ على الأثر وعدم المساس به، لافتا إلى أن المتاحف والمواقع الأثرية المصرية شهدت إقبالا متزايدا خلال عام 2025؛ إذ استقبلت (فيما عدا متحفي القومي للحضارة والمصري الكبير)، 18.6 مليون زيارة للسائحين الأجانب، بنسبة نمو قدرها 33.5% مقارنة بعام 2024.



