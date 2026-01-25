بعد ثنائية كيليان مبابي ضد فياريال، ترتيب الحذاء الذهبي الأوروبي

18 حجم الخط

بثنائية كيليان مبابي، حقق ريال مدريد فوزًا مثيرًا على حساب مضيفه فياريال بنتيجة 2-0، مساء السبت، في الجولة الحادية والعشرين للدوري الإسباني.



وبهذه الثنائية رفع النجم الفرنسي كيليان مبابي رصيده إلى 21 هدفًا في صدارة ترتيب هدافي الليجا.



ويبتعد مبابي بفارق 7 أهداف عن أقرب منافسيه فيدات موريكي نجم ريال مايوركا، كما أن ريال مدريد تصدر ترتيب الدوري الإسباني برصيد 51 نقطة.

شاهد هدف مبابي من ركلة جزاء على طريقة بانينكا #الدوري_الإسباني pic.twitter.com/RsLNP8qsuG January 24, 2026

الحذاء الذهبي الأوروبي

واعتلى مبابي صدارة ترتيب سباق الحذاء الذهبي الأوروبي لأفضل هدافي الدوريات الكبرى في القارة العجوز.



وتساوى مبابي مع النجم الإنجليزي هاري كين مهاجم بايرن ميونخ الألماني برصيد 21 هدفًا في صدارة ترتيب الحذاء الذهبي الأوروبي.

ويملك الثنائي 42 نقطة في الصدارة، بينما يحتل النرويجي إيرلينج هالاند نجم مانشستر سيتي ومتصدر هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 20 هدفا، ويملك 40 نقطة.

وتوج النجم الفرنسي كيليان مبابي بجائزة الحذاء الذهبي الموسم الماضي لأول مرة في تاريخه، ويسعى للحفاظ على الجائزة للموسم الثاني على التوالي.



وجاء ترتيب الحذاء الذهبي الأوروبي كالتالي:

- كيليان مبابي - ريال مدريد

- هاري كين - بايرن موينخ

- إيرلينج هالاند - مانشستر سيتي



