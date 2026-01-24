الحب حتى اللحظة الأخيرة.. تشييع جثماني زوجين بعد مصرعهما حرقًا بالشرقية(صور)

18 حجم الخط

شهدت محافظة الشرقية حالة من الحزن والأسى، عقب حادث مأساوي أسفر عن مصرع هاني السعيد، 44 عامًا، وزوجته إيمان إبراهيم، 38 عامًا، حرقًا داخل منزلهما بكفر الإشارة التابعة للزقازيق، حيث كشفت التحقيقات الأولية أن الحريق نشب نتيجة تسرب شعلة من البوتاجاز، ما أدى إلى اشتعال النيران وتفحم جثتي الزوجين.

وشيّع الأهالي الجثمانين إلى مثواهما الأخير في جنازة مهيبة، غلبت عليها الدموع والدعاء، وسط حالة من الصدمة والحزن الشديد بين المشيعين، الذين ودعوا زوجين عرفا بحسن الخلق وطيب السيرة.

متزوجان منذ نحو 15 عامًا ولم يرزقهما الله نعمة الإنجاب

وأكد عدد من الجيران أن الزوجين متزوجان منذ نحو 15 عامًا، ولم يرزقهما الله نعمة الإنجاب، إلا أن حياتهما الزوجية كانت نموذجًا يُحتذى به في المودة والرحمة وحسن العِشرة، حيث شهِد لهما الجميع بالترابط والمحبة الصادقة.

وأضاف شهود عيان أن الزوج كان بإمكانه النجاة بنفسه عقب اندلاع النيران داخل المنزل، لكنه رفض مغادرته دون زوجته، محاولًا إنقاذها حتى اللحظات الأخيرة، ليلقيا معًا المصير ذاته في مشهد إنساني مؤثر جسّد أسمى معاني الإخلاص والتضحية.

وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغًا بنشوب حريق داخل أحد المنازل بالقرية، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، إلا أن النيران كانت قد التهمت المنزل بالكامل قبل السيطرة عليها.

وتم نقل الجثمانين إلى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، التي باشرت التحقيقات للوقوف على ملابسات الواقعة وبيان الأسباب النهائية للحريق، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

