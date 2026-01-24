السبت 24 يناير 2026
مصر تستضيف بطولة اتحاد شمال أفريقيا لكرة القدم للمدارس

 تستضيف مصر، غدًا الأحد، بطولة منطقة اتحاد شمال أفريقيا لكرة القدم للمدارس، التي ينظمها اتحاد شمال أفريقيا لكرة القدم، والمؤهلة إلى بطولة كرة القدم الأفريقية للمدارس، وذلك خلال الفترة من 25 إلى 27 يناير الحالي، على ملاعب مركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر.

المنتخبات المشاركة في بطولة المدارس

وتشارك فى البطولة منتخبات: مصر والجزائر والمغرب على مستوى فرق الأولاد والبنات تحت 15 سنة، وذلك بالتعاون مع وزارتي التربية والتعليم والشباب والرياضة والاتحاد المصري لكرة القدم، في إطار استراتيجية دعم ونشر كرة القدم المدرسية، واكتشاف وصقل المواهب الشابة في دول شمال القارة.

ورش عمل على هامش بطولة المدارس

وعلى هامش المنافسات، تُقام عدة ورش عمل متخصصة في مجالات التدريب والتحكيم والإعلام وحماية الأطفال، وذلك بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية (WHO)، فى اطار خطة اتحاد شمال أفريقيا لتأهيل الكوادر الفنية والإدارية والإعلامية، وتعزيز تبادل الخبرات بين الدول المشاركة.

وأكد الدكتور حاتم سرور، مدير البطولة، أن استضافة مصر لهذا الحدث تعكس قدرتها التنظيمية المتميزة ودورها المحوري في دعم أنشطة وبرامج اتحاد شمال أفريقيا لكرة القدم، مشيرًا إلى أن البطولة تمثل منصة مهمة لترسيخ مفهوم كرة القدم المدرسية كقاعدة أساسية لبناء منتخبات المستقبل.

