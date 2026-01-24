السبت 24 يناير 2026
بدء مرحلة "التصفية" بمشروع تنمية المواهب "FIFA TDS" (صور)

مشروع تنمية المواهب، بدأت اليوم السبت بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم في مدينة السادس من أكتوبر، مرحلة "التصفية" بمشروع تنمية المواهب "Talent Development Schemes" بالتعاون بين الاتحادين الدولي والمصري لكرة القدم.

ويهدف مشروع "TDS" إلى اكتشاف الموهوبين بالمرحلة السنية "مواليد 2011" وتجهيزهم فنيًا، صحيًا وبدنيًا برعاية الاتحاد المصري لكرة القدم.

وتختتم مرحلة التصفية، وهي المرحلة قبل النهائية يوم الأربعاء المقبل، حيث تقام اختبارات الناشئات يوم الثلاثاء، بينما تقام اختبارات الناشئين في اليوم التالي.

فريق الفيفا يشرف على مشروع تنمية المواهب

أشرف على التجمع الخاص بالمواهب التي تم اختيارها من المحافظات في المرحلة الأولى هاري فارلي، لابان سكوت وروي بيترز مكتشفي المواهب بالاتحاد الدولي "FIFA"، إلى جانب أحمد الجوهري مدير المشروع وعاطف عطية المنسق العام.

موعد إنطلاق مشروع إكتشاف المواهب

وكان المشروع قد تم افتتاحه بالمرحلة الأولى في شهر يوليو الماضي، وتشمل المرحلة الثانية محافظات الأقصر، أسوان، قنا، سوهاج، الغردقة، المنيا، أسيوط، بني سويف، الوادي الجديد، الفيوم، الجيزة، القليوبية، المنوفية وكفر الشيخ، بالإضافة لاختبارات الفتيات في محافظة القاهرة، وتم افتتاحها اليوم باختبارات الأقصر، أسوان، قنا وسوهاج والتي استضافتها الأقصر.

وتواجد بافتتاح اختبارات المرحلة الثانية أحمد الجوهري مدير المشروع وعاطف عطية المنسق العام، وهاري فارلي مكتشف المواهب بالاتحاد الدولي "FIFA".

المديرين الفنيين في مشروع تنمية المواهب

ويضم المشروع المديرين الفنيين رامي عادل ويوسف فواز، إلى جانب باسم خيرت مدرب حراس المرمى للناشئين، والمديرين الفنيين مصطفى منير ونشوى شرابي، إلى جانب راما جويلي المنسق للناشئات، كما يضم محمد اليماني، أحمد عبد اللطيف وشريف الطلايع مكتشفي المواهب.

ويهدف مشروع "TDS" إلى اكتشاف الموهوبين بالمرحلة السنية "مواليد 2011" ورعايتهم فنيًا، صحيًا وبدنيًا برعاية الاتحاد المصري لكرة القدم، بإشراف علاء نبيل المدير الفني للاتحاد.

 

