السبت 24 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

مصرع 3 أشخاص في حادث سير مروع بالصف جنوب الجيزة

مصرع 3 أشخاص في حادث
مصرع 3 أشخاص في حادث سير مروع
18 حجم الخط

لقي 3 أشخاص مصرعهم، مساء اليوم السبت، إثر اصطدام سيارة بهم بإحدى قرى مركز الصف جنوب محافظة الجيزة، وتم نقل الجثث إلى ثلاجة المستشفى المركزي لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تلقى قسم شرطة الصف، إخطارًا من غرفة النجدة يفيد وقوع حادث سير مروع، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف وقوات الأمن إلى موقع الحادث.

وكشفت التحريات الأولية لرجال المباحث أن السيارة صدمت ثلاثة أشخاص، بينهم شخص وابن شقيقه، ما أسفر عن وفاتهم متأثرين بالإصابات البليغة التي لحقت بهم.

وقامت الأجهزة الأمنية بالاستماع لأقوال شهود العيان، وضبط قائد السيارة المتسبب في الحادث، وتحرير محضر بالواقعة، لتباشر النيابة العامة التحقيقات وتحديد المسؤوليات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

النيابة العامة جنوب محافظة الجيزة حادث سير مروع مركز الصف الأجهزة الأمنية شرطة الصف

مواد متعلقة

إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم بأسيوط

اللواء محمود توفيق: مصر واجهت التحديات باصطفاف وطني ونجحت في ترسيخ الأمن والاستقرار

ضبط 14 طن دقيق خلال حملات على الأسواق و11 مليون جنيه حصيلة النقد الأجنبي

الأمن المركزي ينظم حملة للتبرع بالدم بمشاركة عدد من رجال الشرطة

ضبط مصنع ومخزنين بدون ترخيص لإنتاج أعلاف وأسمدة مغشوشة بالبحيرة

عيد الشرطة الـ74، العقيد رامي هلال.. بطل واجه الإرهاب حتى اللحظة الأخيرة وأنقذ الدرب الأحمر من كارثة

تعرف على حالة المرور بالشوارع والميادين والمحاور الرئيسية بالقاهرة والجيزة والقليوبية

الداخلية تنتج أغاني وطنية احتفالًا بعيد الشرطة وحفل بالأكاديمية بحضور السيسي (فيديو)
ads

الأكثر قراءة

سيدات برشلونة يتوجن بلقب السوبر الإسباني 2026 على حساب ريال مدريد

نتيجة مباراة ليفربول وبورنموث بعد مرور 65 دقيقة (صور)

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد خسارة ليفربول وفوز مانشستر سيتي

نشاط السيسي في حفل عيد الشرطة الـ74 (فيديو)

مرموش يقود مان سيتي للفوز بثنائية على وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي (فيديو وصور)

«دولة التلاوة»، منافسة بين أربعة قراء لتحديد المغادر النهائي (بث مباشر)

بعدما كشفته فيتو، تحرك برلماني بشأن الأرقام المفقودة في معرض الكتاب

سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار اليوم السبت

خدمات

المزيد

أسعار الطوب والزلط في سوق مواد البناء اليوم السبت 24 يناير 2026

أسعار الأسمنت بأسواق مواد البناء اليوم السبت 24 يناير 2026

سعر كيلو الأرز اليوم السبت 24 يناير

طن الأولين يواصل الارتفاع، أسعار الزيت اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، الأهلي مع وادي دجلة.. الزمالك وبتروجت.. دوري أبطال أوروبا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

محمود كمال يتألق في «دولة التلاوة» ويقدّم واحدة من أقوى قراءاته

أشرف سيف يخطف القلوب بتلاوة متقنة وإجماع من لجنة "دولة التلاوة" على تميّزه

محمد كامل يبهر لجنة تحكيم «دولة التلاوة» بصوته العذب وتلاوته المدهشة

المزيد
الجريدة الرسمية