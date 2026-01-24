مصرع 3 أشخاص في حادث سير مروع بالصف جنوب الجيزة

18 حجم الخط

لقي 3 أشخاص مصرعهم، مساء اليوم السبت، إثر اصطدام سيارة بهم بإحدى قرى مركز الصف جنوب محافظة الجيزة، وتم نقل الجثث إلى ثلاجة المستشفى المركزي لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تلقى قسم شرطة الصف، إخطارًا من غرفة النجدة يفيد وقوع حادث سير مروع، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف وقوات الأمن إلى موقع الحادث.

وكشفت التحريات الأولية لرجال المباحث أن السيارة صدمت ثلاثة أشخاص، بينهم شخص وابن شقيقه، ما أسفر عن وفاتهم متأثرين بالإصابات البليغة التي لحقت بهم.

وقامت الأجهزة الأمنية بالاستماع لأقوال شهود العيان، وضبط قائد السيارة المتسبب في الحادث، وتحرير محضر بالواقعة، لتباشر النيابة العامة التحقيقات وتحديد المسؤوليات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.