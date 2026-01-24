أخبار الفن اليوم: محمود حجازي يخرج عن صمته ويكشف سر خلافه مع طليقته.. رضا البحراوي يتراجع عن اعتزال الغناء.. وكواليس إطلاق جائزة الناشرين المصريين بمعرض الكتاب 2026

18 حجم الخط

شهدت الساحة الفنية اليوم العديد من الأحداث الفنية على مدار اليوم والتي منها:..

طرحت قناة mbc البوستر الرسمي لمسلسل الكينج الذى يقوم ببطولته الفنان محمد إمام تهميدًا لعرضه خلال السباق الرمضاني لعام 2026، عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي. وتشهد أحداث مسلسل الكينج حفل زفاف شعبي للنجم محمد إمام الذي يجسد شخصية الكينج، داخل الحارة التي يسكن فيها. وتواصل أسرة العمل

تزايدت مع مرور ساعات اليوم السبت 24 يناير الجاري، أعداد جمهور معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته السابعة والخمسين، والمقام في مركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس بالقاهرة.

أطلقت الهيئة العامة لقصور الثقافة، ضمن مشاركتها في الدورة الـ 57 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2026، مبادرة ثقافية هي الأكبر من نوعها، تمثلت في طرح مجموعة من إصدارات "النشر الإقليمي" الحاصلة على جوائز أدبية بسعر رمزي يبلغ جنيهًا واحدًا فقط للكتاب. ويهدف هذا العرض إلى دعم حركة القراءة وتخفيف الأعباء

كشف فريد زهران كواليس إطلاق المسابقة الجديدة المخصصة للناشرين المصريين، مؤكدا أن الفكرة راودت مجلس الإدارة منذ العام الماضي، إلا أن التحديات اللوجستية والمشاكل اليومية المتعلقة بالشحن والمعارض أدت إلى تأجيلها لضمان خروجها بشكل لائق. وأوضح زهران في كلمته أنه رغم استمرار الضغوط وضيق الوقت، إلا أن القرار

في أول رد رسمي له على الأنباء المتداولة حول حياته الشخصية، خرج الفنان محمود حجازي ببيان توضيحي عبر حساباته الرسمية، كاشفًا عن كواليس الأزمة التي واجهها مؤخرًا.

يواصل النجم محمد إمام تصوير مشاهد مسلسله الجديد "الكينج"، والمقرر عرضه ضمن المارثون الدرامي الرمضاني لعام 2026. وحط "إمام" رحاله مؤخرًا في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة لتصوير عدد من المشاهد الخارجية، وذلك بعد رحلة تصوير مكثفة في ماليزيا استغرقت عدة أيام. رسالة من الطائرة: "مجهود من أجل

زار الفنان أحمد السقا الطفلة نور شندي لاعبة الجمباز، ابنة شندي يحيي بطل المصارعة، وذلك بعد تعرضها للإصابة في ذراعها، ودخولها المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة. وتأتي زيارة السقا لنور، نظرًا لمتابعته لها خلال مشاركتها في بطولة مصر للجمباز والفوز بها الفترة الماضية، كما أن هناك صداقة تربطه بوالدها

بعد فترة من الحيرة والقلق بين محبيه، حسم الفنان رضا البحراوي قراره بالعودة إلى الغناء مرة أخرى، متراجعًا عن قرار الاعتزال الذي اتخذه مؤخرًا تأثرًا بـ وصية والدته الراحلة. لماذا اعتزل ولماذا عاد؟ أعلن البحراوي في وقت سابق نيته الاعتزال رغبةً منه في تنفيذ وصية والدته، وهو ما جعل جمهوره يعيش حالة

شهد اليوم الثالث من معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الـ 57، اقبال كثيف من المواطنين على المعرض في الساعات الأولى من فتح أبوابه





انطلقت، منذ قليل، مراسم حفل إعلان وتسليم جوائز اتحاد الناشرين المصريين في دورتها الأولى، وذلك ضمن الفعاليات الثقافية المصاحبة للدورة السابعة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب. وتأتي جائزة اتحاد الناشرين المصريين كخطوة استراتيجية تهدف إلى تحفيز الناشرين على تجويد إصداراتهم، والحفاظ على الريادة المصرية

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.