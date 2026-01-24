بين دبي وماليزيا، محمد إمام يواصل تصوير "الكينج" استعدادًا لمارثون رمضان 2026

18 حجم الخط

يواصل النجم محمد إمام تصوير مشاهد مسلسله الجديد "الكينج"، والمقرر عرضه ضمن المارثون الدرامي الرمضاني لعام 2026. وحط "إمام" رحاله مؤخرًا في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة لتصوير عدد من المشاهد الخارجية، وذلك بعد رحلة تصوير مكثفة في ماليزيا استغرقت عدة أيام.

رسالة من الطائرة: "مجهود من أجل الجمهور"



وحرص محمد إمام على مشاركة جمهوره كواليس رحلته، حيث نشر مجموعة من الصور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" من داخل الطائرة، وعلق عليها قائلًا:"من بلد لبلد ومن قارة لقارة ومن طقس لطقس.. مجهود كبير وتعب كتير.. وكله علشان أقدر أقدملكم حاجة جامدة تليق بيكم يا أحلى ناس".

ماليزيا.. سابقة هي الأولى في الدراما المصرية



وتعد تجربة تصوير "الكينج" في ماليزيا خطوة لافتة، حيث يُعتبر أول عمل درامي مصري يتخذ من الأراضي الماليزية موقعًا لتصوير مشاهده الخارجية، ومن المقرر أن يعود فريق العمل إلى القاهرة خلال الأيام القليلة المقبلة لاستكمال تصوير المشاهد الداخلية والمتبقية في لوكيشنات التصوير بمصر.

قائمة النجوم وصناع العمل

يجمع مسلسل "الكينج" كوكبة من نجوم الدراما والكوميديا، حيث تشارك في البطولة النسائية الفنانة ميرنا جميل، إلى جانب النجمة حنان مطاوع، بمشاركة كل من: كمال أبو رية، انتصار، أحمد فهيم، مصطفى خاطر، بسنت شوقي، سامي مغاوري، حجاج عبد العظيم.

المسلسل من تأليف محمد صلاح العزب، الذي حقق نجاحات سابقة مع إمام، ومن إخراج شيرين عادل، وإنتاج شركة متخصصة في الأعمال الضخمة لتناسب حجم التوقعات لهذا العمل.

