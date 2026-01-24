السبت 24 يناير 2026
ثقافة وفنون

بـ "جنيه واحد فقط"، قصور الثقافة تُفجر مفاجأة مدوية في معرض الكتاب 2026

 أطلقت الهيئة العامة لقصور الثقافة، ضمن مشاركتها في الدورة الـ 57 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2026، مبادرة ثقافية هي الأكبر من نوعها، تمثلت في طرح مجموعة من إصدارات "النشر الإقليمي" الحاصلة على جوائز أدبية بسعر رمزي يبلغ جنيهًا واحدًا فقط للكتاب.

ويهدف هذا العرض إلى دعم حركة القراءة وتخفيف الأعباء المالية عن كاهل القراء، حيث تشمل المجموعة المعروضة باقة من أهم المؤلفات العربية في مجالات الرواية، والشعر، والدراسات الثقافية، والتي باتت تُعرض بأقل سعر في سوق النشر المصري حاليًا.

 

في سياق متصل، خصصت الهيئة ركنًا لكتب الأطفال بأسعار تبدأ من 5 جنيهات، في خطوة وصفتها بأنها "فرصة ذهبية" لأولياء الأمور لتشجيع أبنائهم على القراءة واقتناء الكتب بأسعار زهيدة لا تقارن بأسعار دور النشر الخاصة، مؤكدة استمرار هذه العروض طوال فترة انعقاد المعرض.

إقبال جماهيري وتدابير تنظيمية وشهد جناح الهيئة الواقع في (قاعة 1، جناح B3) إقبالًا جماهيريًا مكثفًا منذ الساعات الأولى للافتتاح، حيث توافد مئات الزوار لاقتناء السلاسل المخفضة. كما أشار مسؤولون بالجناح إلى أن التخفيضات لا تقتصر على إصدارات النشر الإقليمي فحسب، بل تمتد لتشمل تخفيضات كبرى على كافة سلاسل الهيئة التاريخية، والفلسفية، والأدبية، بهدف تحقيق شعار "الثقافة للجميع" على أرض الواقع.

وتأتي هذه المشاركة في إطار إستراتيجية وزارة الثقافة لتعزيز الوعي ونشر المعرفة، وتيسير وصول المنتج الثقافي إلى الجمهور بمختلف فئاته العمرية والمادية.

الجريدة الرسمية