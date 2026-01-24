تعرف على مكان أول حفلات رضا البحراوي بعد تراجعه عن اعتزال الغناء

18 حجم الخط

بعد فترة من الحيرة والقلق بين محبيه، حسم الفنان رضا البحراوي قراره بالعودة إلى الغناء مرة أخرى، متراجعًا عن قرار الاعتزال الذي اتخذه مؤخرًا تأثرًا بـ وصية والدته الراحلة.

لماذا اعتزل ولماذا عاد؟

أعلن البحراوي في وقت سابق نيته الاعتزال رغبةً منه في تنفيذ وصية والدته، وهو ما جعل جمهوره يعيش حالة من الحزن.

بعد ضغوط كبيرة من المقربين منه الذين أقنعوه بأن فنه رسالة حب وإسعاد للناس، استجاب البحراوي لمطالب أصدقائه وجمهوره وقرر الاستمرار في مسيرته.

موعد اللقاء المنتظر

حدد البحراوي موعد عودته الرسمية للوقوف على خشبة المسرح ولقاء جمهوره وجهًا لوجه، ليكون داخل أحد الفنادق الشهيرة بالتجمع الخامس في أول أيام عيد الفطر المبارك.

من المقرر أن يحيي سلسلة من الحفلات الجماهيرية الكبرى لتكون بمثابة احتفال بعودته للساحة الفنية.

