بآية قرآنية، محمود حجازي يخرج عن صمته ويكشف سر خلافه مع طليقته

في أول رد رسمي له على الأنباء المتداولة حول حياته الشخصية، خرج الفنان محمود حجازي ببيان توضيحي عبر حساباته الرسمية، كاشفًا عن كواليس الأزمة التي واجهها مؤخرًا.

وبدأ حجازي حديثه مستشهدًا بالآية الكريمة: {فَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ}.

اتهامات بمحاولة "الهروب" والضغط القانوني

وأكد محمود حجازي أن صمته طوال الفترة الماضية كان بدافع الاحترام لخصوصية حياته ووجود طفله "يوسف"، إلا أنه قرر التوضيح بعدما وصلت الأمور إلى طريق مسدود.

واتهم حجازي الطرف الآخر بمحاولة استغلال القضاء للحصول على أحكام تمكنها من الضغط عليه للتنازل عن قرار "منع سفر الطفل"، مؤكدًا أن الهدف النهائي هو الهروب بالصغير خارج البلاد.

الالتزام بالصمت "احترامًا للطفل"

وعن موقفه من "السوشيال ميديا"، أوضح حجازي أنه يرفض تمامًا تحويل حياته الخاصة إلى مادة للتشهير، قائلًا: "أنا بعيد كل البعد عما يتردد على مواقع التواصل، ولكنني أنظر لوجود طفل بيننا، احترامًا لنفسي ولابني ولأم ابني، سألتزم الصمت ولن أتحدث في التفاصيل إلا في مكانها السليم (القضاء)، لتوضيح الحقائق وليس للتشويه".

رسالة أخيرة في "جمعة مباركة"

واختتم الفنان الشاب بيانه بكلمات مؤثرة، مفوضًا أمره إلى الله، حيث كتب: "كفاية.. وحسبنا الله ونعم الوكيل، ربنا موجود".

