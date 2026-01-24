السبت 24 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

بآية قرآنية، محمود حجازي يخرج عن صمته ويكشف سر خلافه مع طليقته

الفنان محمود حجازي
الفنان محمود حجازي
18 حجم الخط

في أول رد رسمي له على الأنباء المتداولة حول حياته الشخصية، خرج الفنان محمود حجازي ببيان توضيحي عبر حساباته الرسمية، كاشفًا عن كواليس الأزمة التي واجهها مؤخرًا. 

وبدأ حجازي حديثه مستشهدًا بالآية الكريمة: {فَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ}.

اتهامات بمحاولة "الهروب" والضغط القانوني

وأكد محمود حجازي أن صمته طوال الفترة الماضية كان بدافع الاحترام لخصوصية حياته ووجود طفله "يوسف"، إلا أنه قرر التوضيح بعدما وصلت الأمور إلى طريق مسدود.

واتهم حجازي الطرف الآخر بمحاولة استغلال القضاء للحصول على أحكام تمكنها من الضغط عليه للتنازل عن قرار "منع سفر الطفل"، مؤكدًا أن الهدف النهائي هو الهروب بالصغير خارج البلاد.

الالتزام بالصمت "احترامًا للطفل"

وعن موقفه من "السوشيال ميديا"، أوضح حجازي أنه يرفض تمامًا تحويل حياته الخاصة إلى مادة للتشهير، قائلًا: "أنا بعيد كل البعد عما يتردد على مواقع التواصل، ولكنني أنظر لوجود طفل بيننا، احترامًا لنفسي ولابني ولأم ابني، سألتزم الصمت ولن أتحدث في التفاصيل إلا في مكانها السليم (القضاء)، لتوضيح الحقائق وليس للتشويه".

رسالة أخيرة في "جمعة مباركة"
واختتم الفنان الشاب بيانه بكلمات مؤثرة، مفوضًا أمره إلى الله، حيث كتب: "كفاية.. وحسبنا الله ونعم الوكيل، ربنا موجود".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاحترام الهدف النهائي الفنان محمود حجازي السوشيال ميديا حجازي خارج البلاد

مواد متعلقة

تعرف على طاقم عمل فيلم محمد سعد الجديد "فاميلي بيزنس"

تأجيل تصوير فيلم "خلي بالك من نفسك" لأحمد السقا وياسمين عبد العزيز
ads

الأكثر قراءة

إيداع رمضان صبحي قفص الاتهام قبل بدء جلسة الاستئناف على حبسه في قضية التزوير

السيسي يصل القاهرة الجديدة للاحتفال بعيد الشرطة 74

تصل إلى 5 جنيهات، ارتفاع مفاجئ في سعر الفراخ اليوم السبت 24 يناير 2026

حزب المستقلين الجدد: السردية الوطنية لخفض الدين خطوة على الطريق الصحيح

عزف السلام الجمهوري، مراسم استقبال رسمية للرئيس السيسي في أكاديمية الشرطة

أسعار الذهب في الإمارات اليوم السبت

لليوم الثالث، زحام شديد وإقبال كثيف على معرض الكتاب

أول رد فعل من وزير العمل على واقعة الفيديو المتداول بكفر الشيخ

خدمات

المزيد

أسعار الأسمنت بأسواق مواد البناء اليوم السبت 24 يناير 2026

سعر كيلو الأرز اليوم السبت 24 يناير

طن الأولين يواصل الارتفاع، أسعار الزيت اليوم في الأسواق

الهبرد يواصل الارتفاع، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الجمعة في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، الأهلي مع وادي دجلة.. الزمالك وبتروجت.. دوري أبطال أوروبا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

5 رسائل من الأزهر للطلاب في ظل تطور تقنيات التعلم الرقمي

تفسير حلم كسر الرجل في المنام وعلاقته بمواجهة العديد من الأزمات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 24 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية