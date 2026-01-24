السبت 24 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

10 صور ترصد تزايد أعداد جمهور معرض الكتاب اليوم السبت

جمهور معرض الكتاب
جمهور معرض الكتاب
 تزايدت مع مرور ساعات اليوم السبت 24 يناير الجاري، أعداد جمهور معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته السابعة والخمسين، والمقام في مركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس بالقاهرة. 

جمهور معرض القاهرة للكتاب 

 وزين معرض الكتاب اليوم السبت، الأسر والعائلات التي حضرت مع فتح بوابات المعرض، واستمر توافدها على مدار اليوم، كما تواجد في مشهد المعرض أيضا الشباب. 

معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026 

 وأكد الدكتور أحمد مجاهد، المدير التنفيذي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، أن المعرض شهد أمس الجمعة دخول ما يقرب من ثلاثة أرباع مليون زائر، واصفًا هذا الرقم بأنه «مهول وضخم جدًا»، ومشيرًا إلى أن هذا الإقبال الكثيف لا يمكن اعتباره حدثًا مؤقتًا أو حالة موسمية عابرة.

وأوضح أن هذه الأرقام تعكس حالة ثقافية حقيقية ومتجذرة في المجتمع المصري، وليست مجرد تجمع ترفيهي أو نزهة عابرة.

وقال مجاهد، خلال حديثه بقناة «إكسترا نيوز»، إن مراجعة معدلات القراءة باللغة العربية في الوطن العربي تُظهر بوضوح أن مصر تحتل المركز الأول.

وأشار إلى أن هذا التفوق لم يأتِ من فراغ، بل هو نتاج تراكم مبادرات ثقافية كبرى، مثل «مكتبة الأسرة» و«مهرجان القراءة للجميع»، والتي أسهمت في تكوين جيل نشأ على حب الكتاب والوعي بأهمية الثقافة والمعرفة.

وأضاف المدير التنفيذي لـ معرض القاهرة الدولي للكتاب أن تنوع اهتمامات الشباب القرائية، بين روايات الرعب والخيال، والموضوعات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي، لا يعكس تراجعًا في معدلات القراءة، بل يدل على تطور الذائقة الثقافية وتعدد مساراتها.

وأكد أن الأجيال الجديدة تقرأ، لكنها تقرأ بشكل مختلف، وبموضوعات تعبر عن واقعها وأسئلتها وتطلعاتها المستقبلية.

معرض القاهرة الدولي للكتاب معرض الكتاب 2026
الجريدة الرسمية