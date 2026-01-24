اتحاد الناشرين المصريين يعلن جوائز دورته الأولى بمعرض الكتاب 2026

18 حجم الخط

انطلقت، منذ قليل، مراسم حفل إعلان وتسليم جوائز اتحاد الناشرين المصريين في دورتها الأولى، وذلك ضمن الفعاليات الثقافية المصاحبة للدورة السابعة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

وتأتي جائزة اتحاد الناشرين المصريين كخطوة استراتيجية تهدف إلى تحفيز الناشرين على تجويد إصداراتهم، والحفاظ على الريادة المصرية في سوق النشر العربي، وخلق مناخ من المنافسة البناءة التي تصب في مصلحة القارئ وصناعة النشر بصفة عامة.

وقد أعلن فريد زهران، رئيس اتحاد الناشرين المصريين، عن أسماء الدور الفائزة بجوائز الاتحاد في مجالاتها الثلاثة، وجاءت النتائج كالتالي:

مجال النشر الثقافي العام: فازت به دار الكرمة للنشر والتوزيع.

مجال النشر للأطفال والناشئة: فازت به دار أرجوحة للنشر والتوزيع.

مجال النشر الأكاديمي ونشر التراث: فازت به دار العين للنشر والتوزيع.

وأكد زهران أن النتائج هي ثمرة عملية تقييم دقيقة وشاملة لكافة الأعمال المتقدمة، أشرفت عليها لجان تحكيم ضمت نخبة من المتخصصين، وهم:

لجنة الأطفال والناشئة: فاطمة المعدول، عبده الزارع، والدكتور محسن عبد الحفيظ.

لجنة نشر التراث: الدكتور عبد الستار الحلوجي، الدكتور أيمن فؤاد سيد، والدكتور حسام عبد الظاهر.

لجنة النشر الأكاديمي: الدكتور حامد عيد، الدكتور رؤوف هلال، والدكتور سعيد المصري.

لجنة النشر الثقافي العام: الدكتور خيري دومة، الدكتورة إيمان عامر، والدكتور محمد شعير.

وشدد رئيس الاتحاد على مبدأ الاستقلالية الذي انتهجته الجائزة، حيث تم تشكيل مجلس أمناء يتمتع بكافة الصلاحيات التنظيمية، بدءا من وضع المعايير وصولا إلى تشكيل لجان التحكيم، وذلك بمعزل تام عن تدخل مجلس إدارة الاتحاد لضمان النزاهة والحيادية.

ويضم مجلس الأمناء قامات فكرية وأكاديمية بارزة، تشمل: حلمي النمنم، الدكتورة إيناس عبد الدايم، الدكتور عماد أبو غازي، الدكتور محمد عفيفي، الدكتور شريف شاهين، الدكتور محمود الضبع، الدكتور أنور مغيث، الدكتور زين عبد الهادي، سماح أبو بكر عزت، والكاتبة ضحى عاصي.

وفي ختام الحفل، تسلم الفائزون درع اتحاد الناشرين المصريين، بالإضافة إلى جائزة مالية قدرها 75,000 جنيه مصري لكل ناشر فائز، تتويجا لجهودهم في إثراء المكتبة العربية بإصدارات متميزة.

