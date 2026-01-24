mbc تطرح البوستر الرسمي لمسلسل الكينج بطولة محمد إمام

18 حجم الخط

طرحت قناة mbc البوستر الرسمي لمسلسل الكينج الذى يقوم ببطولته الفنان محمد إمام تهميدًا لعرضه خلال السباق الرمضاني لعام 2026، عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي.

وتشهد أحداث مسلسل الكينج حفل زفاف شعبي للنجم محمد إمام الذي يجسد شخصية الكينج، داخل الحارة التي يسكن فيها.

وتواصل أسرة العمل التصوير في الوقت الحالي داخل الديكور الرئيسي للعمل، ومن المقرر أن تنتقل أسرة العمل لإحدى محافظات الوجه البحري لتصوير عددًا من المشاهد هناك.

مسلسل محمد إمام في رمضان 2026

يعرض مسلسل الكينج في رمضان 2026 على شاشة mbc ومنصة شاهد mbc.

وكان القائمون على مسلسل الكينج، بطولة الفنان محمد إمام، تعاقدوا مع المطرب محمود الليثي للغناء ضمن أحداث العمل.

ومن المقرر أن يتم عرض الأغنية خلال أحد الأفراح في الحارة الشعبية التي يسكن بها حمزة الكينج، الشخصية التي يجسدها محمد إمام، ما يعزز من الأجواء الشعبية الواقعية للمسلسل.

أحداث مسلسل الكينج

وتشهد أحداث مسلسل الكينج الذي يقوم ببطولته الفنان محمد إمام مشادة يدخل فيها مع الفنان سامي مغاوري الذي يلعب شخصية والد ميرنا جميل التي تقدم شخصية حبيبته في العمل.

تدور أحداث مسلسل الكينج في إطار اجتماعي تشويقي حول شاب مصري يدعى "حمزة الدباح" ينتمي إلى إحدى العصابات الدولية، مما يجعله يواجه عدة تحديات يحاول التغلب عليها.

أبطال مسلسل الكينج

مسلسل الكينج من تأليف محمد صلاح العزب، إخراج شيرين عادل، بطولة محمد إمام، ويشارك فيه كل من وميرنا جميل، وحنان مطاوع، وسامي مغاوري، وعمرو عبد الجليل، وحجاج عبد العظيم، وانتصار، وكمال أبو رية.

