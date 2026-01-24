السبت 24 يناير 2026
محافظات

رئيس منطقة الإسماعيلية الأزهرية يتابع اختبارات الخاتمين برواق القرآن الكريم (صور)

اختبارات الخاتمين
اختبارات الخاتمين برواق القرآن الكريم
 تابع فضيلة الدكتور مؤمن الهواري، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية، اختبارات الخاتمين برواق القرآن الكريم (كبار – أطفال)، التى تقام بهدف الحصول على إجازة القرآن الكريم من الجامع الأزهر الشريف. 

محافظ الإسماعيلية يستقبل رئيس مركز البحوث الزراعية

تحرير 13 محضرا ضد المنشآت المخالفة لقوانين العمل بالإسماعيلية (صور)

 

عدد الدارسين بالرواق 

 وبلغ عدد الدارسين المتقدمين للاختبارات (22) دارسًا برواق القرآن الكريم، وذلك تحت إشراف فضيلة الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية بالرواق الأزهري، وفضيلة الدكتور هاني عودة، المدير العام للجامع الأزهر الشريف، وبمتابعة فضيلة الدكتور مصطفى شيشي، مدير شؤون الأروقة بالجامع الأزهر، وفضيلة الشيخ إبراهيم حلس، مدير إدارة الشؤون الدينية بالجامع الأزهر الشريف.

جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو

التأكيد على أهمية الرواق الأزهري 


وأكد فضيلة الدكتور مؤمن الهواري خلال الجولة على أهمية رسالة الرواق الأزهري في تخريج حفظة متقنين لكتاب الله، يحملون العلم الصحيح ويُجسّدون القيم الأخلاقية والمنهج الوسطي للأزهر الشريف.

 

أبرز الحضور خلال الجولة التفقدية 

ورافق وكيل الوزارة خلال الجولة أحمد الصاوي، مدير أمن المنطقة، وسامية أمين، مسؤولة العلاقات العامة بالمنطقة، والشيخ حسين مناع، مدير إدارة الرواق، وأعضاء اللجنة المعتمدة من الجامع الأزهر الشريف، وهم المشايخ ممدوح الدالي،و سالم إبراهيم، ومحمد متولي. 

جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو

 ويأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات فضيلة الإمام الأكبر  الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وفضيلة الأستاذ الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، وضمن جهود الأزهر في دعم حفظة كتاب الله وتأهيلهم علميًا وفق المنهج الأزهري الوسطي.
 

 

الجريدة الرسمية