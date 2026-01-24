السبت 24 يناير 2026
الصحة توصي بأطعمة تعزز المناعة وتقي من أمراض الشتاء

أكدت وزارة الصحة والسكان أهمية الاهتمام بالنظام الغذائي خلال فصل الشتاء، لما له من دور محوري في تعزيز مناعة الجسم والوقاية من نزلات البرد وأمراض الجهاز التنفسي، مشيرة إلى أن اختيار الأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن يسهم في تقليل فرص الإصابة بالأمراض الموسمية.

 

الخضراوات والفواكه الطازجة 

وأوضحت وزارة الصحة، أن الخضراوات والفواكه الطازجة  من أهم الأطعمة الوقائية خلال الشتاء، لما تحتويه من مضادات أكسدة وفيتامينات ضرورية لدعم الجهاز المناعي، خاصة فيتامينات A وC وD، إلى جانب عنصر الزنك.


وأشارت إلى  أن فيتامين A، المتوفر في الجزر والقرع والخضراوات الورقية، يلعب دورًا مهمًا في الحفاظ على سلامة الأغشية المخاطية بالجهاز التنفسي، ما يساعد الجسم على مقاومة العدوى.

 

أطعمة تحتوي على فيتامين C 

كما يسهم فيتامين C، الموجود في الجوافة والبرتقال واليوسفي والليمون والطماطم والفلفل الأخضر، في تقوية المناعة وتقليل مدة وشدة نزلات البرد.


وأضافت وزارة الصحة أن الزنك، المتوفر في البقوليات والمكسرات والخضراوات الورقية الداكنة، يساعد على تحسين استجابة الجهاز المناعي وتسريع التعافي من العدوى الفيروسية.


كما يعد فيتامين D عنصرًا أساسيًّا لدعم المناعة وصحة العظام، ويتوفر في منتجات الألبان والأسماك الدهنية، مع التأكيد على أهمية التعرض الآمن لأشعة الشمس، خاصة في أشهر الشتاء.


أشارت وزارة الصحة  أن دمج هذه العناصر الغذائية مع نمط حياة صحي، يشمل شرب كميات كافية من المياه، والحصول على قسط كافٍ من النوم، وممارسة النشاط البدني بانتظام، يعزز من كفاءة الجهاز المناعي بشكل ملحوظ.

 كما أوصت  بتقليل الاعتماد على الأطعمة المصنعة والسكريات، لما لها من تأثير سلبي على المناعة.

وأكدت أن التغذية السليمة تمثل خط الدفاع الأول ضد أمراض الشتاء، داعية المواطنين إلى تبني عادات غذائية صحية، خاصة للأطفال وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

