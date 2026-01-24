كاليفورنيا أول ولاية تنضم إلى شبكة أممية بعد انسحاب واشنطن من منظمة الصحة العالمية

18 حجم الخط

قالت ولاية كاليفورنيا، الجمعة، إنها ستصبح أول ولاية أمريكية تنضم إلى "شبكة الاستجابة العالمية لتفشي الأمراض" التي تتبع "منظمة الصحة العالمية"، وذلك بعد قرار إدارة ترامب انسحاب واشنطن من المنظمة.

وتتألف الشبك، التي تعاملت مع أحداث صحية عامة كبرى منها جائحة "كوفيد-19"، من أكثر من 360 مؤسسة فنية، وتستجيب لأحداث الصحة العامة من خلال نشر الموظفين والموارد في البلدان المتضررة، بحسب "رويترز".

يأتي قرار كاليفورنيا الانضمام إلى الشبكة، بعد أكثر من عام على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نيته انسحاب واشنطن من منظمة الصحة العالمية"، وهو ما تم رسميًّا، الخميس.

واستنكر حاكم كاليفورنيا جافين نيوسوم، الجمعة، قرار الولايات المتحدة بالانسحاب من المنظمة، ووصفه بأنه "متهور" وسيضر بالكثير من الناس.

وقال نيوسوم في بيان: "لن تتحمل كاليفورنيا تبعات الفوضى التي سيحدثها هذا القرار. سنواصل تعزيز الشراكات في جميع أنحاء العالم وسنظل في طليعة التأهب في مجال الصحة العامة، بما في ذلك من خلال عضويتنا بصفتنا الولاية الوحيدة في الشبكة العالمية للإنذار بتفشي الأمراض والاستجابة لها التابعة لمنظمة الصحة العالمية".

وقال مكتب الحاكم إنه التقى بالمدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم جيبريسوس في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا هذا الأسبوع، حيث ناقشا التعاون في الكشف عن تهديدات الصحة العامة الناشئة والاستجابة لها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.