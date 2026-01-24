السبت 24 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

كاليفورنيا أول ولاية تنضم إلى شبكة أممية بعد انسحاب واشنطن من منظمة الصحة العالمية

منظمة الصحة العالمية،
منظمة الصحة العالمية، فيتو
18 حجم الخط

قالت ولاية كاليفورنيا، الجمعة، إنها ستصبح أول ولاية أمريكية تنضم إلى "شبكة الاستجابة العالمية لتفشي الأمراض" التي تتبع "منظمة الصحة العالمية"، وذلك بعد قرار إدارة ترامب انسحاب واشنطن من المنظمة.

وتتألف الشبك، التي تعاملت مع أحداث صحية عامة كبرى منها جائحة "كوفيد-19"، من أكثر من 360 مؤسسة فنية، وتستجيب لأحداث الصحة العامة من خلال نشر الموظفين والموارد في البلدان المتضررة، بحسب "رويترز".

يأتي قرار كاليفورنيا الانضمام إلى الشبكة، بعد أكثر من عام على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نيته انسحاب واشنطن من منظمة الصحة العالمية"، وهو ما تم رسميًّا، الخميس.

واستنكر حاكم كاليفورنيا جافين نيوسوم، الجمعة، قرار الولايات المتحدة بالانسحاب من المنظمة، ووصفه بأنه "متهور" وسيضر بالكثير من الناس.

وقال نيوسوم في بيان: "لن تتحمل كاليفورنيا تبعات الفوضى التي سيحدثها هذا القرار. سنواصل تعزيز الشراكات في جميع أنحاء العالم وسنظل في طليعة التأهب في مجال الصحة العامة، بما في ذلك من خلال عضويتنا بصفتنا الولاية الوحيدة في الشبكة العالمية للإنذار بتفشي الأمراض والاستجابة لها التابعة لمنظمة الصحة العالمية".

وقال مكتب الحاكم إنه التقى بالمدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم جيبريسوس في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا هذا الأسبوع، حيث ناقشا التعاون في الكشف عن تهديدات الصحة العامة الناشئة والاستجابة لها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ولاية كاليفورنيا أول ولاية أمريكية شبكة الاستجابة العالمية لتفشي الأمراض منظمة الصحة العالمية إدارة ترامب جائحة كوفيد-19 الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم جيبريسوس المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس
ads

الأكثر قراءة

حالة الطقس غدا السبت، أتربة عالقة نهارا ورياح على البحر الأحمر

حالة الطقس غدا، فرص لسقوط أمطار على هذه الأماكن

اغتيال عبد الناصر بسحر أسود، ‎قراءة فى كتاب «إسرائيل السحر والدين والدم» للدكتور محمد عبود

إعلام عبري: شركة الطيران الفرنسية تلغي رحلاتها إلى تل أبيب والمنطقة بسبب إيران

ارتفاع كبير في اليوريا والنترات لليوم الثاني، أسعار الأسمدة اليوم بالأسواق

درجات الحرارة تتهاوى في الصعيد، الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم السبت

عطل فني يضرب منصة "إكس" حول العالم

الشيوخ في أسبوع، إقرار تعديلات الضريبة العقارية ومناقشة التغييرات المناخية وورد النيل

خدمات

المزيد

طن الأولين يواصل الارتفاع، أسعار الزيت اليوم في الأسواق

الهبرد يواصل الارتفاع، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الجمعة في بورصة الدواجن

سعر كرتونة البيض اليوم الجمعة في بورصة الدواجن

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، الأهلي مع وادي دجلة.. الزمالك وبتروجت.. دوري أبطال أوروبا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم السبت 24 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم السبت 24 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم السبت 24 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية