السبت 24 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

إخماد حريق مخلفات بمحيط محطة قطار المحلة بالغربية

إخماد حريق مخلفات
إخماد حريق مخلفات بمحيط محطة قطار المحلة
18 حجم الخط

 تمكنت قوات الحماية المدنية بالغربية من السيطرة على حريق بمخلفات بمحيط محطة قطار المحلة دون وقوع أي إصابات.

التصحيح مستمر، نتيجة الشهادة الإعدادية في الغربية قريبا

جامعة طنطا تظهر في 7 مجالات ضمن تصنيف التايمز العالمي للتخصصات 2026

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالغربية قد تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق مخلفات بمحيط محطة قطار المحلة، وعلى الفور دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالغربية، بسيارات إطفاء لمكان الحريق.

إخماد حريق مخلفات بمحيط محطة قطار المحلة
إخماد حريق مخلفات بمحيط محطة قطار المحلة

وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق بمدينة المحلة لمحاصرته، ومنع امتداده وتمت عملية إخماد الحريق دون وقوع أي إصابات.

تم تحرير المحضر اللازم حيال تلك الواقعة، وجار العرض علي النيابة العامة لاستكمال باقي الإجراءات.


السيطرة على حريق بشونة كاوتش بقرية تفهنا العزب بالغربية

في سياق آخر شهدت قرية تفهنا العزب، اليوم، بمركز زفتى في محافظة الغربية نشوب حريق داخل شونة كاوتش ما أثار حالة من القلق بين الأهالي قبل أن تنجح قوات الحماية المدنية في السيطرة على الحريق بالكامل ومنع امتداده إلى المنازل المجاورة.

وكانت غرفة عمليات الحماية المدنية بالغربية تلقت بلاغا يفيد باندلاع النيران داخل الشونة وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى موقع الحادث، حيث تم التعامل مع الحريق ومحاصرته في وقت قياسي.

تم تحرير المحضر اللازم حيال تلك الواقعة، وجار العرض علي النيابة العامة لاستكمال باقي الإجراءات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أخبار محافظة الغربية اليوم محافظة الغربية اليوم أحداث محافظة الغربية محافظة الغربية محافظ الغربية

مواد متعلقة

إخماد حريق مخلفات بمحيط مستشفى في السيدة زينب

افتتاح مسجد سيدي الفيومي بقرية الهياتم ضمن خطة أوقاف الغربية لتطوير بيوت الله

جامعة طنطا تظهر في 7 مجالات ضمن تصنيف التايمز العالمي للتخصصات 2026

السيطرة على حريق مطبعة بالغربية دون إصابات
ads

الأكثر قراءة

مرموش يسجل في تقدم مانشستر سيتي على وولفرهامبتون بثنائية في الشوط الأول

رسائل السيسي أبرزها، تفاصيل احتفال عيد الشرطة الـ74

السيسي عن بيان 3 يوليو: كنا هنعمل انتخابات وينزل فيها الله يرحمه الرئيس مرسي

السيسي: كل سلطان زائل والجميع سيقف أمام الله ليحاسب على كل نقطة دم تسبب فيها

الرئيس السيسي: مواجهة التحديات الحديثة تتطلب تكاتف جميع مؤسسات الدولة

نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 برقم الجلوس والاسم، موعد الإعلان وخطوات الاستعلام

ميركاتو الأهلي، جراديشار يجمع متعلقاته ويودع اللاعبين و"داري" يبلغ زملاءه بهذا القرار

الدوري الإنجليزي، تعادل توتنهام وبيرنلي 1-1 بالشوط الأول

خدمات

المزيد

أسعار الطوب والزلط في سوق مواد البناء اليوم السبت 24 يناير 2026

أسعار الأسمنت بأسواق مواد البناء اليوم السبت 24 يناير 2026

سعر كيلو الأرز اليوم السبت 24 يناير

طن الأولين يواصل الارتفاع، أسعار الزيت اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، الأهلي مع وادي دجلة.. الزمالك وبتروجت.. دوري أبطال أوروبا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ذكرى رحيل الداعية عبلة الكحلاوي، رحلة أم الغلابة في خدمة الدعوة الإسلامية

تفسير رؤية السينما في المنام وعلاقتها بسماع أخبار سعيدة قريبا

بالتزامن مع معرض الكتاب، 10 خطوات تساعدك على حب القراءة والاطلاع

المزيد
الجريدة الرسمية