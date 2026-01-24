إخماد حريق مخلفات بمحيط محطة قطار المحلة بالغربية

18 حجم الخط

تمكنت قوات الحماية المدنية بالغربية من السيطرة على حريق بمخلفات بمحيط محطة قطار المحلة دون وقوع أي إصابات.

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالغربية قد تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق مخلفات بمحيط محطة قطار المحلة، وعلى الفور دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالغربية، بسيارات إطفاء لمكان الحريق.

إخماد حريق مخلفات بمحيط محطة قطار المحلة

وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق بمدينة المحلة لمحاصرته، ومنع امتداده وتمت عملية إخماد الحريق دون وقوع أي إصابات.

تم تحرير المحضر اللازم حيال تلك الواقعة، وجار العرض علي النيابة العامة لاستكمال باقي الإجراءات.



السيطرة على حريق بشونة كاوتش بقرية تفهنا العزب بالغربية

في سياق آخر شهدت قرية تفهنا العزب، اليوم، بمركز زفتى في محافظة الغربية نشوب حريق داخل شونة كاوتش ما أثار حالة من القلق بين الأهالي قبل أن تنجح قوات الحماية المدنية في السيطرة على الحريق بالكامل ومنع امتداده إلى المنازل المجاورة.

وكانت غرفة عمليات الحماية المدنية بالغربية تلقت بلاغا يفيد باندلاع النيران داخل الشونة وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى موقع الحادث، حيث تم التعامل مع الحريق ومحاصرته في وقت قياسي.

تم تحرير المحضر اللازم حيال تلك الواقعة، وجار العرض علي النيابة العامة لاستكمال باقي الإجراءات.

