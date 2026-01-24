التصحيح مستمر، نتيجة الشهادة الإعدادية في الغربية قريبا

18 حجم الخط

نتيجة الشهادة الإعدادية في الغربية 2026الترم الأول يترقب طلاب الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الغربية وأولياء أمورهم ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول، حيث يواصل تعليم الغربية أعمال التصحيح لأوراق امتحانات طلاب الشهادة الإعدادية، عقب الانتهاء من ماراثون الامتحانات الخميس الماضي .

نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول 2026

ومن المقرر أن تعلن مديرية التربية والتعليم بـ محافظة الغربية عن نتيجة الشهادة الاعدادية في الغربية 2026 الترم الأول خلال الفترة من 7 إلى 15 يوما بعد انتهاء أعمال التصحيح ورصد الدرجات.



نتيجة الشهادة الإعدادية في الغربية 2026 الترم الاول

وانتهى طلاب الصف الثالث الإعدادي في محافظة الغربية من أداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني اليوم الخميس الخميس 22 يناير 20226 باختبار مادة العلوم والكمبيوتر.

ومن جانبه قال ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية ان 94,696 طالبًا سيؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية العامة داخل 421 لجنة على مستوى المحافظة فيما يؤدي 5,315 طالبًا امتحانات الشهادة الإعدادية المهنية داخل 38 لجنة.

وأكد "حسن" أن امتحانات الفصل الدراسي الأول هذا العام ستُعقد بنظام البوكليت (كراسة امتحان) وفقا لتعليمات وزارة التربية والتعليم مشددا على الالتزام الكامل بكافة التعليمات والضوابط الوزارية المنظمة للعملية الامتحانية.

وأشار ناصر حسن إلى أن رئيس لجنة الامتحان يتحمل المسئولية الكاملة عن سير العمل داخل اللجنة بداية من استلام كراسات الامتحان وحتى نهاية اليوم موجها رؤساء اللجان بضرورة استلام مقار لجانهم قبل بدء الامتحانات بيومين على الأقل والتأكد من جاهزية اللجان وتوافر كافة التجهيزات اللازمة لتوفير بيئة آمنة ومناسبة للطلاب مع إعلان جدول الامتحانات ودليل اللجان في أماكن واضحة.

وشدد وكيل الوزارة على منع اصطحاب أو استخدام الهواتف المحمولة أو أي أجهزة إلكترونية داخل اللجان سواء من قبل الطلاب أو المشاركين في أعمال الامتحانات مع التأكيد على غلق أبواب اللجان مع بداية الامتحان يوميا ومنع دخول أو خروج أي شخص أثناء سير الامتحان وتشكيل لجنة كنترول داخل اللجنة الرئيسية لاستلام وتسليم كراسات البوكليت.

كما أكد ضرورة تحقيق الانضباط الكامل داخل لجان الشهادة الإعدادية بدءا من البوابة الرئيسية وحتى داخل جميع قاعات الامتحان وسرعة التواصل مع مديري الإدارات التعليمية وغرف العمليات الفرعية للتعامل الفوري مع أي طارئ مع التحلي بالدقة والانضباط وتقدير المسئولية وتوفير المناخ الملائم لأبنائنا الطلاب.م الجلوس نتيجة ناخ ا

