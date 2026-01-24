السبت 24 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

انتهاء إجراءات تشريح جثامين الأم وأطفالها الأربعة ضحايا تسريب الغاز بقليوب

اجراءات دفن ام واطفالها
اجراءات دفن ام واطفالها ضحايا تسريب الغاز بقليوب،فيتو
18 حجم الخط

 انتهت منذ قليل إجراءات تشريح جثامين الأم وأطفالها الأربعة، ضحايا حادث تسريب الغاز الذي وقع بمنطقة أم بيومي  قليوب بمحافظة القليوبية، وذلك تنفيذًا لقرار جهات التحقيق المختصة.

محافظة القليوبية تقدم نشاطا مسرحيا ضمن فعاليات اليوم الثالث لمعرض الكتاب 2026

انتشال جثة شاب مجهول الهوية غرق بالرياح التوفيقي في القليوبية


خرجت جثامين الأم وأبناؤها الأربعة ضحايا حادث تسريب الغاز من مشرحة مستشفى بنها التعليمي، وتم وضعهم في ثلاث سيارات إسعاف لنقلهم إلى مسقط رأسهم بمحافظة المنوفية لدفنهم، وسط حالة من الحزن الشديد والانهيار بين الأهالي وذويهم.

وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغًا بالعثور على الأم وأطفالها متوفين داخل مسكنهم، وبالانتقال والفحص تبين أن الوفاة نتجت عن تسريب للغاز، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع استمرار التحقيقات للوقوف على ملابسات الواقعة.

تلقى اللواء أشرف جاب الله مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية إخطارًا بالواقعة، وتحركت على الفور الأجهزة الأمنية بقيادة اللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، واللواء وائل متولي رئيس المباحث، بالتنسيق مع مأمور مركز شرطة قليوب، وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث.

تم التحفظ على الجثامين لحين حضور فريق النيابة العامة، وتحرير محضر بالواقعة، فيما تواصل النيابة العامة وأجهزة الأمن التحقيقات لمعرفة ظروف تسرب الغاز وملابسات الحادث بالكامل.

أسماء المتوفين: الأم: شيماء صادق (31 عامًا)، والأبناء: محمد، مصطفى، أحمد، ومسك إبراهيم عبد الرحمن.

وأضاف جيران الواقعة كانت تقيم داخل منزل عائلة واحد مع أعمام الأطفال، وأنه مع تأخر الأم والأطفال عن الرد، ظل أحد أفراد الأسرة يطرق على باب الشقة دون استجابة، ما اضطر العم إلى كسر الباب، ليفاجأ بوجود الجثامين داخل الشقة في مشهد مفجع.

3 سيارات لنقل ضحايا حادث أسرة بقليوب 

وفي وقت سابق، دفعت هيئة الإسعاف بفرع القليوبية بـ 3 سيارات إسعاف لنقل جثامين الأم وأطفالها إلى مشرحة مستشفى قليوب العام، تمهيدًا لإجراء الصفة التشريحية وبيان سبب الوفاة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بنها ضحايا تسريب الغاز محافظة القليوبية محافظة المنوفية مستشفي بنها التعليمي مستشفي بنها قليوب

مواد متعلقة

محافظة القليوبية تقدم نشاطا مسرحيا ضمن فعاليات اليوم الثالث لمعرض الكتاب 2026

انتشال جثة شاب مجهول الهوية غرق بالرياح التوفيقي في القليوبية

أوقاف القليوبية تطلق اختبارات مسابقة صلاة التهجد استعدادا لشهر رمضان

تعليم القليوبية: استبعاد رئيس لجنة ومراقب بعد رصد تصوير امتحان العلوم للشهادة الإعدادية
ads

الأكثر قراءة

مرموش يسجل في تقدم مانشستر سيتي على وولفرهامبتون بثنائية في الشوط الأول

السيسي عن بيان 3 يوليو: كنا هنعمل انتخابات وينزل فيها الله يرحمه الرئيس مرسي

السيسي: كل سلطان زائل والجميع سيقف أمام الله ليحاسب على كل نقطة دم تسبب فيها

الرئيس السيسي: مواجهة التحديات الحديثة تتطلب تكاتف جميع مؤسسات الدولة

ميركاتو الأهلي، جراديشار يجمع متعلقاته ويودع اللاعبين و"داري" يبلغ زملاءه بهذا القرار

نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 برقم الجلوس والاسم، موعد الإعلان وخطوات الاستعلام

رسائل السيسي أبرزها، تفاصيل احتفال عيد الشرطة الـ74

بعد 6 دقائق، مرموش يسجل الهدف الأول لـ مانشستر سيتي في شباك وولفرهامبتون

خدمات

المزيد

أسعار الطوب والزلط في سوق مواد البناء اليوم السبت 24 يناير 2026

أسعار الأسمنت بأسواق مواد البناء اليوم السبت 24 يناير 2026

سعر كيلو الأرز اليوم السبت 24 يناير

طن الأولين يواصل الارتفاع، أسعار الزيت اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، الأهلي مع وادي دجلة.. الزمالك وبتروجت.. دوري أبطال أوروبا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ذكرى رحيل الداعية عبلة الكحلاوي، رحلة أم الغلابة في خدمة الدعوة الإسلامية

تفسير رؤية السينما في المنام وعلاقتها بسماع أخبار سعيدة قريبا

بالتزامن مع معرض الكتاب، 10 خطوات تساعدك على حب القراءة والاطلاع

المزيد
الجريدة الرسمية