فعاليات وندوات جناح الأزهر الشريف اليوم السبت بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

ينظم جناح الأزهر الشريف، اليوم السبت، ثلاث ندوات فكرية وثقافية متميزة ضمن فعالياته العلمية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته السابعة والخمسين، وذلك في إطار حرص الأزهر الشريف على تقديم محتوى معرفي رصين يجمع بين الأصالة والمعاصرة، ويسهم في تعزيز الوعي المجتمعي وترسيخ الهوية العربية والإسلامية، بمشاركة نخبة من العلماء والمتخصصين.

قراءة في كتاب: تاريخ العرب والإسلام الدولتين الأموية والعباسية

ويعقد جناح الأزهر الندوة الأولى بعنوان «قراءة في كتاب: تاريخ العرب والإسلام (الدولتين الأموية والعباسية)»، بمشاركة الدكتور ياسر العريني الباحث بالإدارة المركزية للشؤون الفنية، والشيخ عبدالله مصباح الواعظ بالإدارة المركزية للشؤون الفنية، حيث تتناول الندوة قراءة تحليلية للتاريخ الإسلامي في مرحلتي الدولتين الأموية والعباسية، وتسليط الضوء على أثرهما الحضاري والفكري في تشكيل مسيرة الأمة.

«العنف المجتمعي… قراءة في الأسباب والحلول»

كما يقيم جناح الأزهر ندوة بعنوان «العنف المجتمعي… قراءة في الأسباب والحلول»، بمشاركة الأستاذ الدكتور محمد المهدي أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر، والدكتور محمود الهواري الأمين العام المساعد بمجمع البحوث الإسلامية، والأستاذ الدكتور أحمد الشرقاوي وكيل قطاع المعاهد الأزهرية لشؤون التعليم، ويدير الندوة الإعلامي محمد الديسطي عضو المركز الإعلامي بمشيخة الأزهر، حيث تناقش الندوة الظاهرة من أبعادها النفسية والاجتماعية والتربوية، وسبل مواجهتها وبناء مجتمع أكثر تماسكًا.

«قراءة في كتاب: عوامل نمو اللغة العربية»

وتُختتم الفعاليات الثقافية بندوة «قراءة في كتاب: عوامل نمو اللغة العربية»، بمشاركة الأستاذ الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر، ويدير الندوة الدكتور أحمد همام مدير عام هيئة كبار العلماء، حيث تسلط الندوة الضوء على مقومات تطور اللغة العربية، ودورها في حفظ الهوية الثقافية والفكرية، ومواجهة التحديات المعاصرة.

ويشارك الأزهر الشريف – للعام العاشر على التوالي – بجناح خاص في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ57، انطلاقًا من مسؤوليته التعليمية والدعوية والتنويرية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير الذي تبناه الأزهر على مدار أكثر من ألف عام. ويقع جناح الأزهر في قاعة التراث رقم (4)، ويمتد على مساحة تقارب ألف متر مربع، ويضم عددًا من الأركان المتنوعة، من بينها قاعة الندوات، وركن الفتوى، وركن الخط العربي، وركن الطفل، وركن المخطوطات.

