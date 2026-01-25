وفاة لاعب بالقسم الرابع بعد إصابته خلال مباراة البكاري والشيخ زايد

18 حجم الخط

توفي لؤي رجب مواليد 2005 لاعب فريق مركز شباب البكاري الأول لكرة القدم بعد إصابته في مباراة الشيخ زايد في دوري القسم الرابع.

وتعرض لؤي رجب لاعب البكاري لإصابة قوية بعد تدخل حارس المرمى خلال أحداث المباراة التي خاضها فريقه وحقق فيها الفوز بثنائية نظيفة بدوري القسم الرابع.

وقامت سيارة الإسعاف المتواجدة في ملعب مباراة البكاري والشيخ زايد بنقل اللاعب إلى المستشفى بعد إصابته في المعدة خلال أحداث المباراة.

ودخل اللاعب العناية المركزة ثم أُجريت له عملية جراحية حساسة في المعدة، وذلك وفقًا لصفحة تابعة للفريق الأول على فيس بوك.

وفاة لؤي رجب لاعب البكاري

وأعلنت الصفحة اليوم الأحد وفاة اللاعب لؤي رجب نتيجة إصابته في مباراة الشيخ زايد بدوري القسم الرابع.

